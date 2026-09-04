Musk rusza ze wsparciem dla partii Trumpa. Na stole jest zawrotna kwota

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Multimiliarder Elon Musk, którego Super PAC - komitet akcji politycznej, dysponuje kwotą blisko 100 mln dolarów na wsparcie dla republikanów przed listopadowymi wyborami do Kongresu USA, rozpoczął finansowanie kampanii w Teksasie, Maine i innych kluczowych stanach - relacjonują w piątek media.

Super PAC (Political Action Committee) to komitet wyborczy, który nie przekazuje zebranych pieniędzy sztabowi kandydata, lecz sam przeznacza je na akcje, mające go wesprzeć podczas kampanii wyborczej.

Musk wspiera republikanów. Nie tylko słowem

Super PAC Muska, nazwany America PAC, dysponuje na razie 50 mln dolarów, ale według „New York Timesa” miliarder zamierza pozwolić mu wydać dwukrotność tej sumy na kampanię republikanów. Komitet akcji politycznej Muska złożył deklarację w sprawie swych pierwszych wydatków związanych z tegorocznymi wyborami, z której wynika, że w sierpniu wydał ponad 800 tys. dol.

Jak komentuje portal telewizji CBS News, jest to z pewnością dopiero „pierwsza salwa” w kosztowej kampanii, której podjął się multimiliarder. Środki te zostały przeznaczone na materiały promocyjne dla republikańskich kandydatów oraz ich dystrybucję. Według CBS News, America PAC wsparł polityków w Teksasie, Maine, Wirginii, stanie Nowy York, Pensylwanii, Wisconsin, Michigan, New Hampshire i na Florydzie.

America PAC koncentruje się obecnie na wspieraniu tych kandydatów, których kampanie są szczególnie trudne ze względu na wysokie notowania rywali.

Pokaźna przewaga nad demokratami

Jak deklarował wcześniej America PAC, komitet skoncentruje się też na mobilizowaniu wyborców i reklamie cyfrowej. Pod koniec lipca portal Axios przekazał, że Musk planuje kolosalne wsparcie finansowe dla republikanów przed listopadowymi wyborami i wyłoży pieniądze m. in. na akcję namawiania zwolenników Partii Republikańskiej do głosowania.

Portal przypomniał też, że wsparcie Muska dla Trumpa w 2024 r. uczyniło z Muska największego donatora w ramach pojedynczego cyklu wyborczego w historii USA. Republikanie już teraz mają przewagę finansową nad demokratami rzędu 300 mln dolarów, i to nie licząc 400 mln USD zgromadzonych przez super PAC samego Trumpa zwany MAGA Inc.

Musk już w grudniu 2025 roku zaczął wspierać dużymi sumami kampanie wyborcze republikanów walczących o miejsca w Izbie Reprezentantów i w Senacie w wyborach środka kadencji oraz o zachowanie przewagi w obu izbach. W 2024 roku Elon Musk przeznaczył ponad 260 mln dolarów na kampanię prezydencką Donalda Trumpa. W tym samym roku America PAC wydał ponad 239 mln dol. na wsparcie republikańskich kandydatów - przypomina CBS News.