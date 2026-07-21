Morawiecki poza Sejmem? W tym wariancie to możliwe

RMF24

Stowarzyszenie Rozwój Plus byłego premiera Mateusza Morawieckiego, gdyby samodzielnie startowało w wyborach, nie dostałoby się do Sejmu – wynika z sondażu Instytutu Badań Pollster na zlecenie „Super Expressu”. W takim scenariuszu jednocześnie spadłoby poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości.

Pracownia badawcza przeanalizowała dwa scenariusze. W pierwszym respondenci mieli do wyboru tradycyjnie startujące komitetu. W takim przypadku Prawo i Sprawiedliwość mogło liczyć na 25,41 proc. poparcia.

Z kolei w drugim wariancie rozważanym w sondażu Instytut Badań Pollster na zlecenie „Super Expressu” wzięto pod uwagę hipotetyczny samodzielny start stowarzyszenia Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. Okazało się, że w takim wariancie formacja byłego premiera mogłaby liczyć na 2,33 proc. poparcia. To poniżej progu wyborczego do Sejmu (5 proc. dla partii, 8 proc. dla koalicji), tym samym Mateusz Morawiecki znalazłby się poza Sejmem.

Jednocześnie w przypadku samodzielnego startu stowarzyszenia Rozwój Plus, poparcie dla PiS plasuje się na poziomie 23,8 proc. Partia Jarosława Kaczyńskiego, przy wyodrębnieniu się formacji Morawieckiego, straciłaby w takim wariancie 1,61 pkt proc.

Badanie zrealizował Instytut Badań Pollster dla „Super Expressu” w dniach 16-17.07.2026 roku metodą CAWI na próbie 1021 dorosłych Polaków. Struktura próby była reprezentatywna dla obywateli Polski w wieku 18+. Maksymalny błąd oszacowania wyniósł około 3 proc.