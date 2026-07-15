„Mobilizujemy się”. Tusk spotkał się z parlamentarzystami Koalicji Obywatelskiej

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Spotkanie motywacyjne, mobilizacja przed rokiem wyborczym i możliwość wypowiedzenia się posłów - tak uczestnicy środowego, blisko trzygodzinnego spotkania klubu Koalicji Obywatelskiej z premierem Donaldem Tuskiem podsumowywali je w rozmowach z dziennikarzami. Posłowie niechętnie relacjonowali przebieg spotkania z liderem partii rządzącej. Jak wynika z informacji PAP, Tusk miał zachęcać do większej aktywności na portalach społecznościowych.

Spotkanie klubu Koalicji Obywatelskiej z premierem i liderem partii Donaldem Tuskiem w warszawskim hotelu Mercure Grand trwało blisko trzy godziny. Po spotkaniu posłowie niechętnie wypowiadali się o jego przebiegu. Sam premier Tusk, by uniknąć spotkania z dziennikarzami, opuścił hotel tylnym wyjściem.

Tego typu spotkania mają charakter motywacyjny i tym razem też tak było - powiedziała dziennikarzom wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer, która jako jedna z nielicznych chciała się wypowiadać. Podobne spotkania, jak dodała, dają też możliwość wypowiedzenia się posłom.

„Przed nami bardzo ważny rok”. Parlamentarzyści KO spotkali się z Tuskiem

Podczas obrad była mowa o aferze wokół Szpitala Południowego, ale, jak powiedział dziennikarzom poseł Witold Zembaczyński, „to nie był klub służący temu, aby patrzyć w przeszłość, to był klub na przyszłość”. To co się stało w Szpitalu Południowym i to co się dzieje w bardzo wielu szpitalach nas oburza. Na pewno to, co proponuje pani Jolanta Sobierańska-Grenda to są dobre propozycje, będziemy je realizować - zapewniła Lubnauer.

Przed nami bardzo ważny rok wyborczy, dużo bardzo dobrych rozmów, przede wszystkim mobilizujemy się i to jest najważniejsze - mówił po spotkaniu minister sportu Jakub Rutnicki.

Spotkanie polegało na tym, relacjonowali posłowie, że najpierw głos zabrał premier, potem były wypowiedzi i pytania posłów do premiera oraz jego odpowiedzi. Lubnauer przyznała, że „byli praktycznie wszyscy posłowie Koalicji Obywatelskiej, którzy są w rządzie”. Byli też ministrowie spoza klubu, choć np. minister finansów i gospodarki Andrzej Domański przybył dopiero pod sam koniec spotkania.

Z rozmów PAP z parlamentarzystami KO wynika, że podczas spotkania nie było większych kontrowersji, nikt nikogo ostro nie zaatakował. Premier Tusk miał mówić m.in. o zmianie geografii politycznej, niepokojącym wzroście popularności obu Konfederacji, wzroście populizmu, wzroście niechęci do Ukraińców. A także o nowych wyzwaniach, związanych zwłaszcza z językiem przekazu politycznego.

Stąd premier miał apelować do posłów o większą aktywność w mediach społecznościowych i stosowanie takiego języka, który będzie trafiał do młodych ludzi. Podobny apel miał wystosować poseł Witold Zembaczyński, który miał jedno z bardziej wyrazistych wystąpień.

Polityków KO czeka „trudny wrzesień”?

Szef rządu miał również przygotowywać posłów na trudny wrzesień, w którym niewykluczone będą protesty nauczycieli. Przy tej okazji, relacjonowali posłowie, premier miał nie ukrywać rozgoryczenia, że nauczyciele zostali przez obecny rząd dowartościowani, otrzymali podwyżki, ale jak zobaczyli jakie zarobki są w służbie zdrowia, są gotowi protestować i trzeba się na to przygotować.

Bo jak wytłumaczyć nauczycielowi z kilkunastoletnim stażem, że ma trzy razy mniej niż pielęgniarka - relacjonował jeden z posłów KO.

Pojawił się też wątek rozliczeń. Według rozmówców PAP Tusk miał apelować do parlamentarzystów KO, by nie dali sobie narzucać narracji, iż obecna koalicja nie rozlicza rządu PiS. Nigdy dotąd bowiem, miał mówić, wobec tak wielu ministrów nie było perspektyw postawienia zarzutów prokuratorskich.

Ze spotkania wywnioskowałem też, że żadnej poważniejszej reformy już przed wyborami nie będzie - podsumował w rozmowie z PAP jeden z posłów.