Kolejne odejście z rządu. „Zwróciłem się do premiera Donalda Tuska...”

RMF24

Wiceminister funduszy i polityki regionalnej, polityk Polski 2050 Jan Szyszko poinformował, że chce odejść z rządu. „Zwróciłem się do Premiera Donalda Tuska o odwołanie mnie ze stanowiska Sekretarza Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej” - napisał w oświadczeniu. Wczoraj o swoim odejściu poinformowała minister Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.

Wiceminister Jan Szyszko wydał oświadczenie, w którym poinformował, że chce odejść z rządu i zwrócił się w tej sprawie do premiera. Polityk Polski 2050 był wiceministrem w resorcie od grudnia 2023 roku, czyli od początku pracy rządu koalicji 15 października.

„Nasz rząd miał być nową jakością: sończyć z kolesiostwem, rozliczyć łamanie prawa, naprawić sądy, uzdrowić budżet. Ówczesny lider mojej partii mówił o zabieraniu tłustym kotom kuwet i braku powrotu do 2015 roku. Trzeci rok rządzenia jest dla tych obietnic brutalny. Kolesiostwo - afera szpitalna jest jego symbolem, Mateccy śmieją się sprawiedliwości w twarz, a do obierania TK z rąk polityków nie znaleziono nikogo bardziej apolitycznego niż prawa ręka Premiera RP (...)” - napisał w oświadczeniu Jan Szyszko.

Więcej informacji wkrótce.