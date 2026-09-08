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Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz przesłuchana. „Co tu się odstawia?”

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 8 września (10:40)

„Wczoraj 3,5 godziny przesłuchiwała mnie prokuratura i to nie byle jaka, a regionalna” – poinformowała na platformie X Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Minister funduszy i polityki regionalnej przekazała, że została przesłuchana jako świadek w sprawie z czasów, gdy była ambasadorem RP w Moskwie.

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz przesłuchana. „Co tu się odstawia?”
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, zdj. Wojciech Olkuśnik /East News
  • Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, minister funduszy i polityki regionalnej, była przesłuchiwana przez prokuraturę przez 3,5 godziny jako świadek.
  • Chodzi o rzekomy zwrot 770 zł VAT z czasów, gdy była ambasadorem RP w Moskwie (2014-2016).
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„Wszystkie pytania dotyczyły mnie i mojej rodziny”

„Co tu się odstawia?” – tak zaczyna swój wpis na platformie X przewodnicząca Polski 2050 Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Jak przekazała, w poniedziałek przez 3,5 godziny była przesłuchiwana jako świadek w prokuraturze.

„Ale wszystkie (dosłownie wszystkie) pytania dotyczyły tylko mnie i mojej rodziny. Najwyraźniej jestem świadkiem w swojej własnej sprawie” – zaznaczyła minister funduszy i polityki regionalnej.

W jakiej sprawie Pełczyńska-Nałęcz została wezwana do prokuratury?

Jak napisała, chodzi o rzekomy zwrot 770 zł VAT z czasów, gdy była ambasadorem w Moskwie. „Nadmieniam, że osoby mieszkające poza UE, w tym polscy dyplomaci, mają prawo do takiego zwrotu” – dodała.

„I teraz hit - istota wątpliwości jest wokół tego, czy ja aby na pewno w tym czasie mieszkałam w Rosji. Czy mam na to dowody?! Bo jak rozumiem, sam fakt bycia ambasadorem takim dowodem nie jest. Jak widać sprawa naprawdę gruba” – drwiąco skomentowała Pełczyńska-Nałęcz.

Zobacz wpis na X

„Na pewno nikt tu nikogo nie próbuje zastraszyć”

Podkreśliła, że sprawa dotyczy wydarzeń sprzed 10 lat.

„Ale na pewno nikt tu nikogo nie próbuje zastraszyć. Na 100% nie ma w tym żadnej polityki. Życzę wszystkim miłego dnia” – tak zakończyła swój wpis przewodnicząca Polski 2050.

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz była ambasadorem RP w Rosji w latach 2014-2016.


Źródło: RMF24
Tagi: Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz
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