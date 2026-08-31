„Jesteśmy po uzgodnieniach”. Europejskiego rozwodu PiS i Morawieckiego nie będzie?

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Europoseł Waldemar Buda poinformował w poniedziałek, że on i dwaj inni eurodeputowani Rozwoju Plus - Piotr Müller i Michał Dworczyk – pozostaną w strukturach europarlamentarnej grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów - EKR. Oznacza to, że do „rozwodu” stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego o nazwie Rozwój Plus z Prawem i Sprawiedliwością w Parlamencie Europejskim prawdopodobnie nie dojdzie.

W ubiegłym tygodniu Michał Dworczyk poinformował PAP, że europosłowie związani ze stowarzyszeniem Mateusza Morawieckiego podjęli decyzję o opuszczeniu delegacji PiS w Parlamencie Europejskim. Mówił wówczas, że nie zapadła jeszcze decyzja w sprawie nazwy ich delegacji i jej przynależności do którejś z grup politycznych w PE.

Buda o decyzji ludzi Morawieckiego: Tak, zostajemy

W poniedziałkowej rozmowie z PAP Buda przekazał jdnak, że on i dwaj inni europosłowie Rozwoju Plus pozostaną w strukturach Europejskich Konserwatystów i Reformatorów. Tak, zostajemy w EKR. Jesteśmy po uzgodnieniach z przewodniczącym, mieliśmy rozmowę – poinformował.

Natomiast wydzielamy się z Prawa i Sprawiedliwości – powtórzył, dodając, że wciąż nie ma ustalonej nazwy nowej delegacji. Podkreślił jednak, że w najbliższych dniach będzie to już jasne. Waldemar Buda wskazał także, że Rozwój Plus zaczyna od delegacji trzyosobowej. Ale proszę spodziewać się niespodzianek – dodał.

Wrze w PiS. 40 posłów poza partią

W połowie sierpnia Koleżeński Sąd Dyscyplinarny Prawa i Sprawiedliwości podjął decyzję o wykluczeniu z partii 40 parlamentarzystów – 38 posłów i 2 senatorów – wchodzących w skład nowego klubu parlamentarnego Rozwój Plus, w tym b. premiera Mateusza Morawieckiego. Sąd uznał, że wszyscy ciężko naruszyli statut partii dot. opuszczenia klubu parlamentarnego PiS i wstąpienia do innego klubu.

Z kolei rzecznik dyscypliny PiS Karol Karski zaznaczył wtedy, że sąd koleżeński nie rozpoznawał spraw trzech europosłów, którzy są członkami stowarzyszenia Rozwój Plus – Müllera, Dworczyka i Budy. Według rzecznika europosłowie nie tworzą klubu parlamentarnego, w związku z czym „decyzja (sądu) ich nie dotyczy” i na razie „nie jest planowane, aby rozpatrywać ich sprawy”.

18 sierpnia Piotr Müller w rozmowie z PAP podkreślił, że europarlamentarzyści związani z Rozwojem Plus nie pozostaną członkami delegacji PiS, ale będą rozmawiać „z przyjaciółmi z innych krajów UE” na temat dalszej współpracy. Przekonywał wtedy, że cała trójka podziela „wartości, które są fundamentem eurorealizmu grupy EKR, a które skupiają się na ochronie suwerenności państw, budowie wolnego rynku bez unijnej biurokracji, poszanowaniu tradycyjnych wartości, silnym bezpieczeństwie w ramach NATO, demokratycznej kontroli Brukseli oraz racjonalnym rozwoju gospodarczym zamiast radykalizmie ideologicznym”.

Kryzys w partii Kaczyńskiego

Powstanie Rozwoju Plus wiąże się z kryzysem wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości. Pod koniec lipca upłynął termin ultimatum prezesa Jarosława Kaczyńskiego, który nakazał parlamentarzystom rezygnację z przynależności do zewnętrznych stowarzyszeń politycznych pod groźbą wykluczenia z partii. Politycy skupieni wokół byłego premiera Mateusza Morawieckiego (ponad 40 osób) nie złożyli wymaganych deklaracji, uznając, że nie zrezygnowali z członkostwa w PiS, a jedynie realizują nową inicjatywę społeczną.

Morawiecki zakłada partię

Ostatecznie, po skierowaniu przez kierownictwo PiS spraw do rzecznika dyscypliny, politycy ze stowarzyszenia Rozwój Plus uznali, że nie są już członkami PiS, i pod koniec lipca zarejestrowali własny klub parlamentarny. Na początku sierpnia Morawiecki zapowiedział, że najpóźniej 15 października założy partię polityczną. Na ten dzień planowana jest konwencja Rozwoju Plus.