Jest wniosek o zgodę na zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie do prokuratury posła Wosia

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Prokurator Generalny Waldemar Żurek przekazał do Sejmu wniosek o wyrażenie zgody na zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie do prokuratury posła PiS Michała Wosia. Poseł nie stawił się na wezwania w sprawie dotyczącej przekroczenia uprawnień, gdy jako wiceszef MS zajmował się sprawami Służby Więziennej.

Rzeczniczka PG prok. Anna Adamiak zaznaczyła w czwartek, że w śledztwie Prokuratury Regionalnej w Poznaniu „zgromadzono dowody dostatecznie uzasadniające podejrzenie popełnienia przez Michała Wosia przestępstwa polegającego na przekroczeniu uprawnień i niedopełnieniu obowiązków” funkcjonariusza publicznego, gdy był wiceministrem zastępującym ministra sprawiedliwości w sprawach dotyczących Służby Więziennej.

W lutym br. PG skierował do Sejmu wniosek o uchylenie Wosiowi immunitetu, w maju poseł sam zrzekł się immunitetu formalnego w tej sprawie.

W czwartek prok. Adamiak podała, że prokurator czterokrotnie wezwał posła Wosia do osobistego stawiennictwa w prokuraturze. Na żadne z tych wezwań Michał Woś nie stawił się – poinformowała rzeczniczka prasowa PG. Dodała, że poseł nie pojawił się w prokuraturze: 28 maja, 30 czerwca, 6 lipca i 14 lipca tego roku. Pierwsza nieobecność – zastrzegła - została przez prokuratora uznana za usprawiedliwioną.

Zgodnie z Kodeksem postępowania karnego, pozostający na wolności podejrzany jest „obowiązany stawić się na każde wezwanie organu prowadzącego postępowanie, tj. prokuratora lub sądu”.

W związku z tym - jak poinformowała prok. Adamiak - PG przekazał marszałkowi Sejmu wniosek o wyrażenie zgody na zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie posła Wosia.

Sprawa posła Mejzy

Prokuratura skierowała dziś do Sejmu wnioski o uchylenie immunitetu posła Łukasza Mejzy.

Łukaszowi Mejzie prokuratorzy chcą postawić zarzuty oszustwa, poświadczenia nieprawdy w dokumencie oraz wyłudzenia dotacji przy organizowaniu szkoleń e-learningowych przez prowadzoną przez niego przed 6 laty firmę. Mejza miał w porozumieniu z inną osobą doprowadzić do niekorzystnego zarządzania środkami finansującej tę działalność agencji na szkodę w wysokości ponad 100 tys. złotych - relacjonuje dziennikarz RMF FM Tomasz Skory.