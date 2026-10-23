Kolejne odejście z rządu. „Zwróciłem się do premiera Donalda Tuska...”

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Wiceminister funduszy i polityki regionalnej, polityk Polski 2050 Jan Szyszko poinformował, że chce odejść z rządu. „Zwróciłem się do Premiera Donalda Tuska o odwołanie mnie ze stanowiska Sekretarza Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej” - napisał w oświadczeniu. Wczoraj o swoim odejściu poinformowała minister Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.

Jan Szyszko rezygnuje ze stanowiska

Wiceminister Jan Szyszko wydał oświadczenie, w którym poinformował, że chce odejść z rządu i zwrócił się w tej sprawie do premiera. Polityk Polski 2050 był wiceministrem w resorcie od grudnia 2023 roku, czyli od początku pracy rządu koalicji 15 października.

„Nasz rząd miał być nową jakością: sończyć z kolesiostwem, rozliczyć łamanie prawa, naprawić sądy, uzdrowić budżet. Ówczesny lider mojej partii mówił o zabieraniu tłustym kotom kuwet i braku powrotu do 2015 roku. Trzeci rok rządzenia jest dla tych obietnic brutalny. Kolesiostwo - afera szpitalna jest jego symbolem, Mateccy śmieją się sprawiedliwości w twarz, a do obierania TK z rąk polityków nie znaleziono nikogo bardziej apolitycznego niż prawa ręka Premiera RP (...)” - napisał w oświadczeniu Jan Szyszko.

„Z kilku osiągnięć ostatnich trzech lat jestem dumny. Negocjacje z UE, które poprowadziłem, pozwoliły zainwestować 100 proc. bezzwrotnych grantów z Krajowego Planu Odbudowy. Wykreśliliśmy złe reformy, wprowadziliśmy dobre, wszystkie zostały przyjęte przez rząd, Sejm i podpisane przez prezydenta. Czyli można (...)” - dodał.

„W rządzie jest wielu specjalistów, którzy wykonują dobrą, merytoryczną pracę w swoich obszarach (…). Problemem jest zanik politycznego i moralnego kompasu (...)” - napisał. Pełne oświadczenie można znaleźć poniżej.

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Tuż po wydaniu tego oświadczenia konferencję w Sejmie zwołał założyciel Polski 2050 Szymon Hołownia wraz z politykami swojego ugrupowania. Powiedział, że koalicja jest stabilna. Dodał, że on się do rządu nie wybiera, ale ma swoich kandydatów i kandydatki do objęcia resortu.

Hołownia został zapytany, co wydarzy się, jeśli premier na wolne stanowiska nie powoła polityków Polski 2050. Nie wyjdziemy z koalicji, ale nie będziemy uczestniczyć w pracach rządu - powiedział Szymon Hołownia.

Dziś Szyszko, wczoraj Pełczyńska-Nałęcz. Polska 2050 koncentruje uwagę na sobie?

Wczoraj o swoim odejściu z rządu poinformowała dotychczasowa minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Nawiązała w swoim oświadczeniu do Szymona Hołowni.

„(...) Odchodzę z rządu Donalda Tuska, bo wartości są dla mnie ważniejsze niż stołki. Wam tu wszystkim kochani bardzo dziękuję za wspólne działanie. Przez prawie trzy lata zrobiłam z Wami maksimum tego, co mogłam. Zabraliśmy deweloperom dopłaty, daliśmy ludziom jawne ceny mieszkań. Mieszkania przestały drożeć, ruszyliśmy horrendalnie niesprawiedliwy system podatkowy. KPO zainwestowaliśmy w 100%. Partię zostawiam w rękach jej założyciela, który odszedł, ale jednak wrócił. Życzę mu, by przypomniał sobie w imię jakich wartości szedł do władzy. Widzimy się na szlaku. Znajdzie się na nim miejsce dla wszystkich. Rozkład jazdy jest znany” - napisała minister