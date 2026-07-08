„Grenlandia nie jest na sprzedaż”. Premier Danii odpowiada Trumpowi

RMF24

„Dania jest gotowa do obrony Grenlandii, ale liczy, że wszyscy, w tym sojusznicy, będą szanować prawo mieszkańców Grenlandii do samostanowienia” - oznajmiła premier Mette Frederiksen w środę rano przed rozpoczęciem obrad w drugim dniu odbywającego się w Ankarze szczytu NATO.

Szefowa duńskiego rządu, która uczestniczy w szczycie NATO odniosła się do słów prezydenta USA Donalda dotyczących przyszłości Grenlandii.

Słyszałam wczoraj prezydenta Stanów Zjednoczonych i sądzę, że stanowisko USA w tej sprawie jest niestety bardzo jasne. I nasze stanowisko jest tak samo jasne, jak zawsze. Grenlandia oczywiście nie jest na sprzedaż - powiedziała dziennikarzom Frederiksen odnosząc się do ponowionych przez prezydenta Donalda Trumpa sugestii na temat konieczności przejęcia przez USA tego terytorium.

Dodała także, że oczekuje, iż wszyscy respektować integralność terytorialną oraz suwerenność Królestwa Danii.

Premier Danii: Jesteśmy gotowi bronić każdego cala NATO

Zapytana zaś o to, czy Dania jest gotowa do zbrojnej obrony Grenlandii, gdyby została zaatakowana, duńska premier odparła, że „jesteśmy gotowi bronić każdego cala terytorium NATO, w tym naszego własnego”.

Jednak jednym z powodów, dla których wiele lat temu stworzyliśmy NATO, jest to, że jeśli coś stanie się jednemu z nas, wszyscy powinni stanąć w obronie pozostałych - doprecyzowała, podkreślając rangę artykułu 5. NATO.

Dotyczy to obecnie flanki wschodniej w obliczu wojny hybrydowej ze strony Rosji. Dotyczyło to Stanów Zjednoczonych, gdy zostały zaatakowane 11 września (2001 r.), i to samo dotyczy Grenlandii, jeśli cokolwiek wydarzy się w naszym kierunku - stwierdziła szefowa duńskiego rządu.

Frederiksen oceniła także, iż nie uważa, aby Stany Zjednoczone nie poczuwały się do zobowiązań w ramach art. 5 traktatu.

Nie słyszałam, żeby nie były zaangażowane w realizację artykułu 5. Z duńskiej i europejskiej perspektywy nie byłabym w stanie zapewnić bezpieczeństwa moim obywatelom bez NATO. Myślę, że to samo dotyczy Stanów Zjednoczonych. To właśnie dzięki NATO nasi obywatele po obu stronach Atlantyku mogą czuć się bezpiecznie. I tak samo będzie w przyszłości - przekonywała Frederiksen.

Grenlandia to największa wyspa na świecie, położona w Arktyce między Oceanem Atlantyckim a Oceanem Arktycznym. Geograficznie należy do Ameryki Północnej, lecz politycznie do Europy jako autonomiczne terytorium zależne Danii. Wyspa zajmuje powierzchnię ponad 2,1 miliona kilometrów kwadratowych, z czego prawie 81 proc. pokrywa potężny lądolód. Zamieszkuje ją około 55,7 tysięcy osób - 90 procent z nich stanowią rdzenni Inuici.