Drugie podejście do referendum. Prezydent Nawrocki złożył wniosek

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Prezydent Karol Nawrocki złożył drugi wniosek o referendum w sprawie Zielonego Ładu. Poinformował o tym podczas spotkania z mieszkańcami Dębicy (Podkarpackie). Pytanie ma brzmieć: Czy jest Pani/Pan za realizacją przez Polskę polityki klimatycznej Unii Europejskiej?

Prezydent Karol Nawrocki poinformował na dzisiejszym spotkaniu w Dębicy o ponownym złożeniu wniosku do Senatu o referendum ogólnokrajowe w sprawie polityki klimatycznej Unii Europejskiej.

Tuż przed wyjazdem do Dębicy złożyłem drugi wniosek o referendum w sprawie Zielonego Ładu - powiedział Nawrocki.

Prezydent chce, by obywatele odpowiedzieli na pytanie:

Czy jest Pani/Pan za realizacją przez Polskę polityki klimatycznej Unii Europejskiej?

Na karcie do głosowania, jak wyjaśnia Kancelaria Prezydenta RP, „zamieszczone zostaną oficjalne wyjaśnienia określające konsekwencje wyboru poszczególnych odpowiedzi”.

Dzień przeprowadzenia referendum został wyznaczony na niedzielę, 27 września 2026 roku.

Prezydent mówił w Dębicy, że „przy pierwszej próbie nie odpowiadało pytanie”.

Przygotowaliśmy w Kancelarii Prezydenta RP zupełnie inne, nowe pytanie, proste pytanie - powiedział.

Przypomnijmy, że pytanie w pierwszym wniosku referendalnym prezydenta Karola Nawrockiego z maja 2026 roku brzmiało:

Czy jest Pan/Pani za realizacją unijnej polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej?

Wniosek ten został odrzucony przez Senat pod koniec maja 2026 roku. Politolodzy, socjolodzy, ale przede wszusykim politycy koalicji rządzącej ocenili, że sformułowanie to narusza zasadę neutralności i wprost sugeruje negatywną odpowiedź.

Referenda w Polsce - jaki są zasady?

Najważniejsze zasady organizacji referendum w Polsce znajdziemy w artykule 125. Konstytucji. Stanowi on m.in., że takie głosowanie może być przeprowadzone w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa.

"Referendum ogólnokrajowe ma prawo zarządzić Sejm bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów lub Prezydent Rzeczypospolitej za zgodą Senatu wyrażoną bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów" - czytamy w Konstytucji.

Referendum uznaje się za wiążące, jeśli weźmie w nim udział ponad połowa uprawnionych do głosowania. Ważność takiego głosowania stwierdza Sąd Najwyższy.

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