„Dobry Start” do waloryzacji? Czarnek ma ambitny plan

RMF24

Kandydat Prawa i Sprawiedliwości na premiera Przemysław Czarnek zapowiedział dziś, że po ewentualnym dojściu jego partii do władzy świadczenie „Dobry Start” zostanie podniesione do 800 zł. Obecnie z tego programu można uzyskać 300 zł na wyprawkę szkolną.

Czarnek: Waloryzacja jest konieczna

Natychmiast po dojściu do władzy, może będzie to już w przyszłym roku, jak nie – to za dwa lata, wprowadzimy waloryzację Dobrego Startu. Wyprawka będzie wynosić 800 zł - zapowiedział Przemysław Czarnek na konferencji przed budynkiem Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Filipowicach koło Zakliczyna w Małopolsce.

Waloryzacja z 300 zł do 800 zł jest konieczna do tego, aby wyrównywać start w szkołach dla wszystkich dzieci z różnych rodzin o różnym statusie materialnym – zaznaczył były minister edukacji.

Poseł PiS stwierdził, że waloryzacja będzie kosztem dla budżetu, ale jego zdaniem taki krok to konieczność i inwestycja w polskie dzieci. Dodał, że obecny rząd „nie zrobił i nie zamierza” zrobić nic, aby podnieść wysokość tej wyprawki.

W ubiegłym roku do ZUS-u wpłynęło ponad 3,3 mln wniosków o Dobry Start na niemal 4,9 mln dzieci. Łączna kwota wypłaconych świadczeń przekroczyła 1,4 mld zł.

Czarnek: Nikogo nie da się nauczyć niczego bez wymagania

Wcześniej, w czasie inauguracji roku szkolnego w Zespole Szkół w Jaślanach na Podkarpaciu Przemysław Czarnek stwierdził, że szkoły mierzą się z „kolejnymi zmianami ideologicznymi”.

Przejawia się ona w edukacji zdrowotnej, na siłę wprowadzanej niezgodnie z konstytucją, w rugowaniu religii ze szkół, ale także w uszczuplaniu podstaw programowych, wyrzucaniu wielu elementów edukacji patriotycznej i odchodzeniu od wymagania - alarmował.

Były minister edukacji zaznaczył, że zdobywanie wiedzy wymaga od uczniów wysiłku. Dokładnie wiemy, że nikogo nie da się nauczyć niczego bez wymagania od niego wiedzy. Dlatego trzeba raz jeszcze wsłuchać się w słowa: „Wymagajcie od siebie, nawet gdyby inni od was nie wymagali - powiedział.