Czy posłowie przełamią weto prezydenta? Czas na decydujące głosowanie

RMF24

Już wkrótce Sejm po raz kolejny zmierzy się z wetem prezydenta Karola Nawrockiego do ustawy regulującej rynek kryptoaktywów. Jaki będzie wynik głosowania? Reporter RMF FM Kacper Wróblewski usłyszał od posłów opozycji, że będą wspierać decyzję prezydenta.

Już niebawem posłowie zdecydują o losach jednej z najgorętszych ustaw ostatnich miesięcy. Po konsultacjach w ramach koalicji 15 października premier Donald Tusk zwrócił się do marszałka Sejmu z prośbą o pilne przeprowadzenie głosowania nad wetem prezydenta Karola Nawrockiego do ustawy o rynku kryptoaktywów. To już trzecie weto prezydenta w tej sprawie – i kolejna próba przełamania impasu.

Opozycja twardo za prezydentem

Z informacji uzyskanych przez naszego dziennikarza Kacpra Wróblewskiego wynika, że opozycja nie zamierza zmieniać swojego stanowiska. Nasz reporter usłyszał od opozycji, że będą wspierać decyzję prezydenta.

To oznacza, że Sejm najprawdopodobniej nie odrzuci weta, bo do tego potrzeba aż 3/5 głosów w obecności co najmniej połowy posłów, czyli 276 głosów przy pełnym składzie izby.

Ustawa nie rozwiązuje problemów rynku?

Politycy opozycji podkreślają, że projekt ustawy nie odpowiada na realne wyzwania rynku kryptowalut. Ta ustawa w żaden sposób i o tym wielu ekspertów mówi, nie odnosi się do Zondy – powiedział poseł PiS Michał Woś.

Wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak z Konfederacji dodał, że nowe przepisy mogą wręcz zaszkodzić polskim konsumentom i wypchnąć firmy z branży poza granice kraju. Nie będzie to służyło zabezpieczeniu polskich konsumentów, co więcej, wypchnie spółki z branży krypto poza Polskę pozbawiając instytucje pańwtwa polskiego jakiegokolwiek wpływu na ich działanie – stwierdził Bosak.

Koalicja rządowa: To test dla prawicy

Zupełnie inne stanowisko prezentuje koalicja rządowa. Minister pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk z Lewicy podkreśla, że głosowanie nad wetem będzie testem dla prawicy.

Jeśli ktoś z tą aferą nie jest związany i nie ma nic na sumieniu to naprawdę nie widzę żadnego powodu, żeby głosować przeciwko uregulowaniu tego rynku – przyznała Dziemianowicz-Bąk.

Co dalej z polskim rynkiem kryptowalut?

Wszystko wskazuje na to, że Sejm po raz kolejny nie odrzuci prezydenckiego weta. To oznacza, że ustawa o rynku kryptowalut na razie nie wejdzie w życie.

„Ostatnia szansa dla opozycji, by zachować twarz”

Zagłosowanie za odrzuceniem prezydenckiego weta ws. kryptowalut jest ostatnią szansą m.in. dla PiS i Konfederacji, by „zachować przynajmniej kawałek twarzy” - ocenił wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Dodał, że jeśli nie pomogą go odrzucić, pokażą, że afera Zondacrypto to w 100 proc. ich odpowiedzialność.

Jeśli podtrzymane zostanie weto prezydenta przez opozycję, nie pomogą go odrzucić i wprowadzić regulacji ochrony obywateli, finansów polskich rodzin, pokażą, że afera Zondacrypto to jest w stu procentach ich odpowiedzialność. I pokażą, że nawet, jak mają odpowiedzialność, nie są w stanie wyciągnąć wniosków, żeby się poprawić - powiedział Kosiniak-Kamysz.

Kosiniak-Kamysz odniósł się także do pytania dotyczącego kontaktów posła PiS Michała Moskala z szefem Zondacrypto Przemysławem Kralem. Wicepremier określił je jako „ponadprzeciętne i niestandardowe”. Wyjazdy na Ibizę parlamentarzystów, żeby rozmawiać o rynku kryptowalut, nie jest czymś codziennym, więc budzi uzasadnione wątpliwości, podejrzenia. Widać, że środowisko PiS-u nie chce w żaden sposób się oczyścić, w żaden sposób przyznać się do tych błędów i wyciągnąć wnioski - stwierdził. Podkreślił przy tym, że „służby państwowe muszą pokazać wszystkie te elementy patologii i przestępstwa”.

Głosowanie nad wetem odbędzie się w piątek.