Co Polacy sądzą o rządzie premiera Tuska? Ten sondaż nie pozostawia złudzeń

RMF24

Pod koniec sierpnia rząd popierało 32 procent Polaków, zaś 40 procent było mu przeciwnych - wynika z sondażu CBOS. Zadowolonych z tego, że premierem jest Donald Tusk było 36 proc. badanych, a przeciwnego zdania było 51 procent.

W sierpniu 32 proc. badanych (wzrost o 3 pkt proc. względem lipca) określiło się jako zwolennicy rządu Donalda Tuska. Przeciwnicy obecnego rządu stanowią większość, bo 40 proc. (spadek o 8 pkt. proc.). Z kolei 24 proc. wskazało, że ich stosunek do rządu jest obojętny (wzrost o 3 pkt proc.), a zdaniem 4 proc. „trudno powiedzieć” (wzrost o 2 pkt proc.).

Pozytywnie o działalności rządu wypowiedziało się 36 proc. badanych (wzrost o 6 pkt proc.), negatywnie - 51 proc. (spadek o 7 pkt proc.); 13 proc. nie miało zdania w tej sprawie (wzrost o 1 pkt proc.).

Polacy zadowolenie z Tuska? Oto wyniki sondażu

Respondentów pytano też, czy są zadowoleni z tego, że na czele rządu stoi Donald Tusk. Pozytywnie na to pytanie odpowiedziało 36 proc. badanych (wzrost o 5 pkt proc.), przeciwnego zdania było 51 proc. (spadek o 7 pkt proc.); według 13 proc. „trudno powiedzieć” (wzrost o 2 pkt proc.).

36 proc. ankietowanych uznało natomiast, że polityka obecnego rządu stwarza szanse poprawy sytuacji gospodarczej (wzrost o 5 pkt proc.), przeciwnego zdania było 50 proc. (spadek o 6 pkt proc.); 14 proc. nie miało zdania na ten temat (spadek o 2 pkt proc.).

CBOS: Sierpień przyniósł poprawę oceny rządu

Jak zauważa CBOS, sierpień przyniósł poprawę ocen rządu - przede wszystkim obniżyły się odsetki głosów krytycznych. „Poprawa ta ma jednak, jak się wydaje, przede wszystkim charakter korekty po lipcowym spadku ocen, wyniki z sierpnia są bowiem takie same lub tylko minimalnie lepsze od czerwcowych” - zauważa sondażownia.

Badanie zrealizowano w dniach od 20-30 sierpnia 2026 r. na próbie liczącej 935 osób (w tym: 63,6 proc. metodą CAPI, 19,4 proc. – CATI i 17,0 proc. – CAWI).