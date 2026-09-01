Afera Zondacrypto. PiS nie chce komisji śledczej, ma inną propozycję

RMF24

PiS proponuje powołanie Komisji Zaufania Publicznego w sprawie giełdy kryptowalut Zondacrypto. Składałaby się ona z 15 ekspertów. Lider PiS Jarosław Kaczyński krytycznie odniósł się do pomysłu utworzenia ws. tej afery sejmowej komisji śledczej, co zaproponował Mateusz Morawiecki. „Będziemy sprawdzali, kto rzeczywiście chce dojść do prawdy w tej sprawie” – podkreślił Kaczyński.

Jarosław Kaczyński stwierdził we wtorkowym oświadczeniu, że złożenie projektu ws. Komisji Zaufania Publicznego jest „dużo lepszym rozwiązaniem” niż przedstawione dotychczas propozycje.

Kaczyński krytycznie odniósł się do pomysłu utworzenia ws. afery Zondacrypto sejmowej komisji śledczej, co zaproponował Mateusz Morawiecki, były polityk PiS, dziś lider Rozwoju Plus.

Myśmy się napatrzyli tych wszystkich operacji, które były wykonywane przy okazji powołanych na początku tej kadencji Sejmu komisji (śledczych) – powiedział Kaczyński.

W ocenie prezesa PiS „to się po prostu powtórzy” w przypadku utworzenia ws. Zondacrypto sejmowej komisji śledczej. Dlatego, jak dodał, proponuje powołanie Komisji Zaufania Publicznego.

Złożymy ten projekt ustawy, będziemy namawiali innych (do poparcia) i będziemy sprawdzali, kto rzeczywiście chce dojść do prawdy w tej sprawie, a kto tak naprawdę nie chce dojść do prawdy, dlatego, że najwyraźniej w ten, czy w inny sposób, był z tym przedsięwzięciem (Zondacrypto – przyp. red.) związany – podkreślił Kaczyński.

Czym jest Komisja Zaufania Publicznego?

Doprecyzował, że taka komisja miałaby prawo do m.in. przesłuchań, korzystania z pomocy organów ścigania w przypadku braku odzewu na wezwanie do przesłuchania czy prawo do przekazywania wniosków do prokuratury.

W możliwym zakresie (w jurysdykcji komisji) byłoby doprowadzenie do tego, by osoby, które poniosły straty, uzyskiwały odszkodowania - dodał lider PiS.

Rzecznik partii Rafał Bochenek dodał, że komisja ma być „apolityczna” i składałaby się z 15 ekspertów. Podkreślił, że w sprawie Zondacrypto PiS „nie ma nic do ukrycia”.

Afera Zondacrypto

Postępowanie ws. giełdy kryptowalut Zondacrypto jest prowadzone od kwietnia przez Prokuraturę Regionalną w Katowicach pod kątem oszustw znacznej wartości i prania brudnych pieniędzy. W ubiegłym tygodniu pojawiły się doniesienia medialne m.in. o spotkaniu w 2025 r. posła PiS Michała Moskala z szefem Zondacrypto Przemysławem Kralem. Ponadto zatrzymany został i usłyszał zarzuty w śledztwie dotyczącym Zondacrypto prezes PKOl Radosław P., który także miał kontakty z Kralem.