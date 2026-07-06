Co dalej z latem? Czy upał powróci? Jest nowa prognoza IMGW

RMF24

Upalne lato po nagłym ataku szybko się skończyło. Czy jeszcze powróci? IMGW zaprezentował prognozę pogody na najbliższe dni. Na horyzoncie widać poprawę.

Pierwsze dni nowego tygodnia nie będą nas rozpieszczać letnimi temperaturami. W poniedziałek temperatura maksymalna od 16°C-19°C na północy i północnym zachodzie, a także miejscami na terenach podgórskich, do 20°C-23°C na pozostałym obszarze. IMGW prognozuje w wielu miejscach opady deszczu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami, zwłaszcza na wybrzeżu, dość silny, w wielu miejscach porywisty.

We wtorek miejscami deszczowo. Na południowym zachodzie i południu możliwe burze. Wysokość opadów wyniesie do 15 mm, w rejonie Pomorza do 20 mm. Temperatura maksymalna od 16°C-17°C na północy i północnym wschodzie, do 24°C-25°C na południowym zachodzie i południu. Wzmagający się wiatr – słaby i umiarkowany, okresami dość silny, na wybrzeżu także silny do 45 km/h i w porywach do 75 km/h.

W środę groźnie na północy kraju

W środę w wielu miejscach IMGW prognozuje opady deszczu, na północy i północnym wschodzie okresami o natężeniu umiarkowanym. Temperatura maksymalna od 15°C na północnym wschodzie do 22°C-23°C na południu.

Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, okresami silny, w porywach do 65 km/h, na północy i północnym wschodzie do 85 km/h, a w rejonie wybrzeża do 100 km/h, stanowiący istotne zagrożenie. Wiatr z kierunku północno-zachodniego i północnego.

W czwartek zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami, zwłaszcza na północnym wschodzie i wschodzie, przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 16°C na północnym wschodzie do 24°C na południowym zachodzie i południu. Nadal wietrznie – wiatr słaby i umiarkowany, okresami dość silny, we wschodniej połowie kraju w porywach do 60 km/h, północno-zachodni i północny.

Ciepło, coraz cieplej

W piątek możliwe przelotne opady deszczu. Będzie nieco cieplej, temperatura maksymalna od 22°C do 26°C, chłodniej miejscami na terenach podgórskich Karpat i na wybrzeżu 19°C-21°C. Wiatr słaby i umiarkowany, na południowym wschodzie i wschodzie okresami dość silny i porywisty, północno-zachodni i północny.

W sobotę jeszcze cieplej. Temperatura maksymalna od 20°C na północnym wschodzie, na terenach podgórskich Karpat oraz na wybrzeżu, około 24°C w centrum, do 28°C na zachodzie. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, na północnym wschodzie, wschodzie i na południu także porywisty, północno-zachodni i północny.

W niedzielę temperatura maksymalna od 20°C na północnym wschodzie i na wybrzeżu, około 25°C w centrum, do 29°C na zachodzie. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, na północnym wschodzie oraz w rejonie wschodniego wybrzeża także dość silny i porywisty, północno-zachodni i północny.