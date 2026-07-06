Co dalej z latem? Czy upał powróci? Jest nowa prognoza IMGW

Pierwsze dni nowego tygodnia nie będą nas rozpieszczać letnimi temperaturami. W poniedziałek temperatura maksymalna od 16°C-19°C na północy i północnym zachodzie, a także miejscami na terenach podgórskich, do 20°C-23°C na pozostałym obszarze. IMGW prognozuje w wielu miejscach opady deszczu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami, zwłaszcza na wybrzeżu, dość silny, w wielu miejscach porywisty.
We wtorek miejscami deszczowo. Na południowym zachodzie i południu możliwe burze. Wysokość opadów wyniesie do 15 mm, w rejonie Pomorza do 20 mm. Temperatura maksymalna od 16°C-17°C na północy i północnym wschodzie, do 24°C-25°C na południowym zachodzie i południu. Wzmagający się wiatr – słaby i umiarkowany, okresami dość silny, na wybrzeżu także silny do 45 km/h i w porywach do 75 km/h.
W środę groźnie na północy kraju
W środę w wielu miejscach IMGW prognozuje opady deszczu, na północy i północnym wschodzie okresami o natężeniu umiarkowanym. Temperatura maksymalna od 15°C na północnym wschodzie do 22°C-23°C na południu.
Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, okresami silny, w porywach do 65 km/h, na północy i północnym wschodzie do 85 km/h, a w rejonie wybrzeża do 100 km/h, stanowiący istotne zagrożenie. Wiatr z kierunku północno-zachodniego i północnego.
W czwartek zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami, zwłaszcza na północnym wschodzie i wschodzie, przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 16°C na północnym wschodzie do 24°C na południowym zachodzie i południu. Nadal wietrznie – wiatr słaby i umiarkowany, okresami dość silny, we wschodniej połowie kraju w porywach do 60 km/h, północno-zachodni i północny.
Ciepło, coraz cieplej
W piątek możliwe przelotne opady deszczu. Będzie nieco cieplej, temperatura maksymalna od 22°C do 26°C, chłodniej miejscami na terenach podgórskich Karpat i na wybrzeżu 19°C-21°C. Wiatr słaby i umiarkowany, na południowym wschodzie i wschodzie okresami dość silny i porywisty, północno-zachodni i północny.
W sobotę jeszcze cieplej. Temperatura maksymalna od 20°C na północnym wschodzie, na terenach podgórskich Karpat oraz na wybrzeżu, około 24°C w centrum, do 28°C na zachodzie. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, na północnym wschodzie, wschodzie i na południu także porywisty, północno-zachodni i północny.
W niedzielę temperatura maksymalna od 20°C na północnym wschodzie i na wybrzeżu, około 25°C w centrum, do 29°C na zachodzie. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, na północnym wschodzie oraz w rejonie wschodniego wybrzeża także dość silny i porywisty, północno-zachodni i północny.