IMGW wydał ostrzeżenia. Obejmują kilka województw

RMF24

IMGW wydał ostrzeżenia I stopnia przed burzami dla czterech województw. Prognozuje się opady deszczu do 25 mm i porywy wiatru do 60 km/h.

Ostrzeżenia IMGW przed burzami. W jakich województwach?

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia I stopnia przed burzami dla województw: podlaskiego, północy lubelskiego, a także dla wschodniej części woj.: warmińsko-mazurskiego i mazowieckiego.

Na tym obszarze burzom będą towarzyszyły miejscami umiarkowane opady deszczu od 20 mm do 25 mm oraz porywy wiatru do 60 km/h. Lokalnie może wystąpić również grad.

Alerty będą obowiązywały w sobotę od godz. 12 do godz. 19.

Ostrzeżenia I stopnia przewidują wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą spowodować duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.

Prognoza IMGW na sobotę i niedzielę

IMGW prognozuje w sobotę zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu i lokalne burze z drobnym gradem, głównie we wschodniej połowie kraju. Suma opadów na północnym wschodzie do 25 mm. Temperatura maksymalna od 18 st. C na północnym wschodzie, około 22 st. C w centrum, do 25 st. C na zachodzie; chłodniej na obszarach podgórskich Karpat od 17 st. C do 19 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem okresami dość silny, miejscami w całym kraju porywisty, północny i północno-zachodni. W czasie burz oraz wysoko w górach wiatr w porywach do 60 km/h.

W nocy z soboty na niedzielę zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami opady deszczu, lokalnie na północnym wschodzie i w centrum również zanikające burze. Temperatura minimalna od 11 st. C na wschodzie do 16 st. C na zachodzie; chłodniej na obszarach podgórskich Karpat od 9 st. C do 11 st. C. Wiatr słaby, na wybrzeżu miejscami umiarkowany, zachodni i północno-zachodni. W czasie burz wiatr porywisty. W Sudetach porywy wiatru do 75 km/h.

W niedzielę zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Miejscami słabe, przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 18 st. C na krańcach wschodnich, około 22 st. C w centrum, do 28 st. C na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, zachodni, skręcający stopniowo na kierunki północne. Na szczytach Sudetów porywy wiatru do 75 km/h.