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IMGW wydał ostrzeżenia dla połowy Polski. Wskazano województwa

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 17 października (12:30)

IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed gęstą mgłą dla ośmiu województw. Alert rozpocznie się w sobotę wieczorem i potrwa do niedzielnego przedpołudnia.

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IMGW wydał ostrzeżenia dla połowy Polski. Wskazano województwa
IMGW ostrzega przed gęstą mgłą, zdj. ilustracyjne /Shutterstock

Gęsta mgła już w sobotni poranek w wielu regionach Polski ograniczała widzialność do 50-200 m - informował Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Podobnie będzie w nocy z soboty na niedzielę, a także w niedzielę rano.

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Ostrzeżenia IMGW przed gęstą mgłą

IMGW wydał ostrzeżenia I stopnia przed gęstą mgłą dla części województw: podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, łódzkiego, świętokrzyskiego, śląskiego i małopolskiego oraz południa woj. dolnośląskiego. 

Prognozuje się tam gęste mgły; widzialność będzie miejscami wynosić poniżej 200 m.

Alert rozpocznie się w sobotę o godz. 21 i potrwa do godz. 10.30 w niedzielę. 

Ostrzeżenie meteorologiczne I stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, mogących powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.


Źródło: RMF24/PAP
Tagi: IMGW Mgła

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