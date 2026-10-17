IMGW wydał ostrzeżenia dla połowy Polski. Wskazano województwa

Gęsta mgła już w sobotni poranek w wielu regionach Polski ograniczała widzialność do 50-200 m - informował Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
Podobnie będzie w nocy z soboty na niedzielę, a także w niedzielę rano.
Ostrzeżenia IMGW przed gęstą mgłą
IMGW wydał ostrzeżenia I stopnia przed gęstą mgłą dla części województw: podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, łódzkiego, świętokrzyskiego, śląskiego i małopolskiego oraz południa woj. dolnośląskiego.
Prognozuje się tam gęste mgły; widzialność będzie miejscami wynosić poniżej 200 m.
Alert rozpocznie się w sobotę o godz. 21 i potrwa do godz. 10.30 w niedzielę.
Ostrzeżenie meteorologiczne I stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, mogących powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.