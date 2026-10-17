IMGW wydał ostrzeżenia dla połowy Polski. Wskazano województwa

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IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed gęstą mgłą dla ośmiu województw. Alert rozpocznie się w sobotę wieczorem i potrwa do niedzielnego przedpołudnia.

Gęsta mgła już w sobotni poranek w wielu regionach Polski ograniczała widzialność do 50-200 m - informował Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Podobnie będzie w nocy z soboty na niedzielę, a także w niedzielę rano.

Ostrzeżenia IMGW przed gęstą mgłą

IMGW wydał ostrzeżenia I stopnia przed gęstą mgłą dla części województw: podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, łódzkiego, świętokrzyskiego, śląskiego i małopolskiego oraz południa woj. dolnośląskiego.

Prognozuje się tam gęste mgły; widzialność będzie miejscami wynosić poniżej 200 m.

Alert rozpocznie się w sobotę o godz. 21 i potrwa do godz. 10.30 w niedzielę.

Ostrzeżenie meteorologiczne I stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, mogących powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.