IMGW wydał alerty. Ponad 30 stopni, ale też ulewy i burze

RMF24

Na termometrach ponad 30 stopni i ostrzeżenia przed upałami dla ośmiu województw. Na moment wróciło gorące lato, ale IMGW wydał też alerty I stopnia przed silnym deszczem i burzami.

Alerty I stopnia przed deszczem i burzami

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty I stopnia przed silnym deszczem z burzami.

Ostrzeżenia wydane dla południowych krańców woj. dolnośląskiego i opolskiego obowiązują od godz. 17 w środę do godz. 5 w czwartek.

„Prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Wysokość opadu miejscami od 25 mm do 40 mm. Opadom towarzyszyć będą burze z porywami wiatru do około 70 km/h. Możliwy grad”- poinformował Instytut.

Będzie gorąco. Ostrzeżenia dla 8 województw

Z kolei alerty I stopnia przed upałami dotyczą województw: podlaskiego, mazowieckiego, łódzkiego, lubelskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego, małopolskiego oraz śląskiego i obowiązują do godz. 18 w środę. Według IMGW temperatura maksymalna na tych obszarach wyniesie w ciągu dnia miejscami od 29 do 31 st. C.

Ostrzeżenie meteorologiczne I stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, mogących powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.