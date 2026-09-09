IMGW wydał alerty. Ponad 30 stopni, ale też ulewy i burze

Alerty I stopnia przed deszczem i burzami
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty I stopnia przed silnym deszczem z burzami.
Ostrzeżenia wydane dla południowych krańców woj. dolnośląskiego i opolskiego obowiązują od godz. 17 w środę do godz. 5 w czwartek.
„Prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Wysokość opadu miejscami od 25 mm do 40 mm. Opadom towarzyszyć będą burze z porywami wiatru do około 70 km/h. Możliwy grad”- poinformował Instytut.
Będzie gorąco. Ostrzeżenia dla 8 województw
Z kolei alerty I stopnia przed upałami dotyczą województw: podlaskiego, mazowieckiego, łódzkiego, lubelskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego, małopolskiego oraz śląskiego i obowiązują do godz. 18 w środę. Według IMGW temperatura maksymalna na tych obszarach wyniesie w ciągu dnia miejscami od 29 do 31 st. C.
Ostrzeżenie meteorologiczne I stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, mogących powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.