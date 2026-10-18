Gdzie jest ciepło w listopadzie? Oto najlepsze miejsca na jesienny urlop

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Krótkie dni, przeszywający chłód i niekończąca się szarość za oknem – tak zazwyczaj wygląda listopad w Polsce. Na szczęście jesień wcale nie musi oznaczać pożegnania z latem. Podczas gdy w kraju wyciągamy z szaf grube kurtki, w wielu zakątkach świata sezon wakacyjny trwa w najlepsze. Podpowiadamy, gdzie w listopadzie złapiesz gorące słońce, zapomnisz o jesiennej chandrze i – co najlepsze – zapłacisz za urlop znacznie mniej niż w szczycie sezonu.

Nie tylko Egipt i Kanary. Odkryj rajskie miejsca na wakacje w listopadzie

Nie tylko Egipt i Kanary. Odkryj rajskie miejsca na wakacje w listopadzie / Shutterstock

Egzotyczny listopad: Gdzie czeka upał powyżej 30°C?

Listopad to miesiąc, w którym w wielu miejscach Europy pogoda nie sprzyja już dłuższemu wypoczynkowi na świeżym powietrzu. Na szczęście są na świecie miejsca, gdzie nawet późną jesienią można cieszyć się wysokimi temperaturami i słońcem. Do najpopularniejszych egzotycznych kierunków należą Bangkok, Wyspy Zielonego Przylądka, Dominikana oraz Maroko.

Bangkok: Azjatycka przygoda tuż po porze monsunowej

Rajska plaża na wyspie Phuket / Shutterstock

W Bangkoku kończy się pora monsunowa, a temperatury oscylują wokół 33°C. Ciepłe wieczory zachęcają do spacerów po tętniących życiem nocnych targach, a szeroka baza noclegowa – od luksusowych hoteli po ekonomiczne hostele – sprawia, że każdy znajdzie coś dla siebie.

Wyspy Zielonego Przylądka: Rajskie plaże u wrót Afryki

Plaże po horyzont na wyspie Sal / Shutterstock

Wyspy Zielonego Przylądka, położone u wybrzeży Afryki Zachodniej, słyną z gorącego klimatu przez cały rok. W listopadzie średnie temperatury wynoszą około 28°C, a turystów przyciągają białe plaże, lazurowe morze i mieszanka afrykańskich oraz brazylijskich wpływów kulturowych. Szczególnie popularne są wyspy Sal, Boa Vista i Santiago.

Dominikana: Karaibski sen i krystaliczna woda

Plaża na wyspie Saona / Shutterstock

Dominikana to propozycja dla osób, które marzą o karaibskim wypoczynku. W listopadzie, po zakończeniu pory deszczowej, na wyspie panują temperatury przekraczające 30°C. Szczególnie słoneczne są południowe regiony kraju, gdzie można liczyć na piękną pogodę i krystalicznie czystą wodę.

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Maroko: Magia orientu i noc na pustyni bez tłumów

Kolorowy targ w Marakeszu / Shutterstock

Maroko zachwyca różnorodnością krajobrazów i kultur. W listopadzie panują tu łagodne temperatury, a mniejsza liczba turystów pozwala spokojnie zwiedzać m.in. Marrakesz, słynną medynę czy pustynne okolice Sahary, gdzie można przeżyć niezapomnianą noc pod rozgwieżdżonym niebem.

Egipt: Sprawdzony przepis na 30°C i nurkowanie jesienią

Egipt to idealne miejsce na jesienny urlop / Shutterstock

Egipt od lat plasuje się w czołówce najchętniej wybieranych kierunków na jesienne wakacje. W listopadzie temperatury sięgają tu 30°C, a woda w Morzu Czerwonym ma około 26°C. To doskonały czas na plażowanie, nurkowanie wśród raf koralowych oraz zwiedzanie historycznych zabytków, takich jak piramidy w Gizie, Sfinks czy Muzeum Egipskie w Kairze.

Bliżej i taniej: Słoneczna Europa w listopadzie

Cypr i Larnaka: Śladami różowych flamingów i starożytnych zabytków

Turkusowe wybrzeże Cypru / Shutterstock

Cypr to idealna propozycja dla osób, które chcą połączyć relaks na plaży ze zwiedzaniem. W listopadzie na wyspie panują przyjemne temperatury dochodzące do 23°C. Spokojne kurorty, takie jak Nissi Beach, oferują możliwość odpoczynku z dala od tłumów, a miasta takie jak Pafos kuszą licznymi atrakcjami: degustacjami wina, sportami wodnymi oraz zabytkami historycznymi, m.in. Grobowcami Królów.

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W Larnace warto odwiedzić słone jezioro, gdzie o tej porze roku można spotkać różowe flamingi. Lokalne restauracje serwują świeże owoce morza, a niższe ceny wycieczek i noclegów stanowią dodatkowy atut.

Wyspy Kanaryjskie: Pewna pogoda na „wyspach wiecznej wiosny”

Wieczna wiosna na Teneryfie / Shutterstock

Wyspy Kanaryjskie to jeden z najpewniejszych kierunków na słoneczne wakacje w listopadzie. Na Teneryfie, Gran Canarii czy Lanzarote temperatury utrzymują się na poziomie powyżej 20°C, a liczba słonecznych godzin pozwala na aktywny wypoczynek i zwiedzanie.

Długie plaże, różnorodne krajobrazy – od wulkanicznych terenów po zielone doliny – i szeroka oferta hoteli przyciągają turystów przez cały rok. Po letnich tłumach jesień to czas na spokojniejsze odkrywanie wysp, korzystanie z niższych cen i lokalnych atrakcji.

Saloniki: Grecki klimat i spokojne spacery nad morzem

Saloniki słyną z licznych obiektów z listy UNESCO / Shutterstock

Nie trzeba opuszczać kontynentu, by znaleźć miejsca, w których nawet w listopadzie można cieszyć się przyjemną pogodą. Ciekawą propozycją są Saloniki nad Morzem Egejskim – drugie co do wielkości miasto Grecji. Jesienią panuje tu spokojniejsza atmosfera, a temperatury sprzyjają spacerom po zabytkowych dzielnicach, zwiedzaniu muzeów i uczestnictwu w lokalnych festiwalach.

Barcelona jesienią: Śladami Gaudiego w komfortowej temperaturze

Listopad to idealny miesiąc na zwiedzanie Barcelony / Shutterstock

Barcelona to kolejny kierunek, który warto rozważyć. W listopadzie jest tu mniej turystów, a temperatura ok. 17°C pozwala na komfortowe zwiedzanie. Miasto zachwyca architekturą Gaudiego, klimatycznymi dzielnicami i bogactwem kulinarnym. Spacer po Las Ramblas, wizyta w Parku Güell czy wieczór na plaży La Barceloneta to tylko niektóre z atrakcji.

Listopadowe wakacje –spakuj walizki i oszukaj jesień

Jesień to doskonały moment, by uciec przed zimnem i naładować baterie przed nadchodzącą zimą. Niezależnie od tego, czy wybierzesz egzotyczne plaże Bangkoku, afrykańskie wyspy, śródziemnomorski Cypr, czy hiszpańskie wyspy – listopad oferuje wiele możliwości na niezapomniane wakacje. Dodatkowym atutem są niższe ceny lotów i noclegów oraz mniejsza liczba turystów, co pozwala w pełni cieszyć się urokami wybranego miejsca.