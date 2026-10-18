Gdzie jest ciepło w listopadzie? Oto najlepsze miejsca na jesienny urlop

Egzotyczny listopad: Gdzie czeka upał powyżej 30°C?
Listopad to miesiąc, w którym w wielu miejscach Europy pogoda nie sprzyja już dłuższemu wypoczynkowi na świeżym powietrzu. Na szczęście są na świecie miejsca, gdzie nawet późną jesienią można cieszyć się wysokimi temperaturami i słońcem. Do najpopularniejszych egzotycznych kierunków należą Bangkok, Wyspy Zielonego Przylądka, Dominikana oraz Maroko.
- Bangkok: Azjatycka przygoda tuż po porze monsunowej
W Bangkoku kończy się pora monsunowa, a temperatury oscylują wokół 33°C. Ciepłe wieczory zachęcają do spacerów po tętniących życiem nocnych targach, a szeroka baza noclegowa – od luksusowych hoteli po ekonomiczne hostele – sprawia, że każdy znajdzie coś dla siebie.
- Wyspy Zielonego Przylądka: Rajskie plaże u wrót Afryki
Wyspy Zielonego Przylądka, położone u wybrzeży Afryki Zachodniej, słyną z gorącego klimatu przez cały rok. W listopadzie średnie temperatury wynoszą około 28°C, a turystów przyciągają białe plaże, lazurowe morze i mieszanka afrykańskich oraz brazylijskich wpływów kulturowych. Szczególnie popularne są wyspy Sal, Boa Vista i Santiago.
- Dominikana: Karaibski sen i krystaliczna woda
Dominikana to propozycja dla osób, które marzą o karaibskim wypoczynku. W listopadzie, po zakończeniu pory deszczowej, na wyspie panują temperatury przekraczające 30°C. Szczególnie słoneczne są południowe regiony kraju, gdzie można liczyć na piękną pogodę i krystalicznie czystą wodę.
- Maroko: Magia orientu i noc na pustyni bez tłumów
Maroko zachwyca różnorodnością krajobrazów i kultur. W listopadzie panują tu łagodne temperatury, a mniejsza liczba turystów pozwala spokojnie zwiedzać m.in. Marrakesz, słynną medynę czy pustynne okolice Sahary, gdzie można przeżyć niezapomnianą noc pod rozgwieżdżonym niebem.
- Egipt: Sprawdzony przepis na 30°C i nurkowanie jesienią
Egipt od lat plasuje się w czołówce najchętniej wybieranych kierunków na jesienne wakacje. W listopadzie temperatury sięgają tu 30°C, a woda w Morzu Czerwonym ma około 26°C. To doskonały czas na plażowanie, nurkowanie wśród raf koralowych oraz zwiedzanie historycznych zabytków, takich jak piramidy w Gizie, Sfinks czy Muzeum Egipskie w Kairze.
Bliżej i taniej: Słoneczna Europa w listopadzie
- Cypr i Larnaka: Śladami różowych flamingów i starożytnych zabytków
Cypr to idealna propozycja dla osób, które chcą połączyć relaks na plaży ze zwiedzaniem. W listopadzie na wyspie panują przyjemne temperatury dochodzące do 23°C. Spokojne kurorty, takie jak Nissi Beach, oferują możliwość odpoczynku z dala od tłumów, a miasta takie jak Pafos kuszą licznymi atrakcjami: degustacjami wina, sportami wodnymi oraz zabytkami historycznymi, m.in. Grobowcami Królów.
W Larnace warto odwiedzić słone jezioro, gdzie o tej porze roku można spotkać różowe flamingi. Lokalne restauracje serwują świeże owoce morza, a niższe ceny wycieczek i noclegów stanowią dodatkowy atut.
- Wyspy Kanaryjskie: Pewna pogoda na „wyspach wiecznej wiosny”
Wyspy Kanaryjskie to jeden z najpewniejszych kierunków na słoneczne wakacje w listopadzie. Na Teneryfie, Gran Canarii czy Lanzarote temperatury utrzymują się na poziomie powyżej 20°C, a liczba słonecznych godzin pozwala na aktywny wypoczynek i zwiedzanie.
Długie plaże, różnorodne krajobrazy – od wulkanicznych terenów po zielone doliny – i szeroka oferta hoteli przyciągają turystów przez cały rok. Po letnich tłumach jesień to czas na spokojniejsze odkrywanie wysp, korzystanie z niższych cen i lokalnych atrakcji.
- Saloniki: Grecki klimat i spokojne spacery nad morzem
Nie trzeba opuszczać kontynentu, by znaleźć miejsca, w których nawet w listopadzie można cieszyć się przyjemną pogodą. Ciekawą propozycją są Saloniki nad Morzem Egejskim – drugie co do wielkości miasto Grecji. Jesienią panuje tu spokojniejsza atmosfera, a temperatury sprzyjają spacerom po zabytkowych dzielnicach, zwiedzaniu muzeów i uczestnictwu w lokalnych festiwalach.
- Barcelona jesienią: Śladami Gaudiego w komfortowej temperaturze
Barcelona to kolejny kierunek, który warto rozważyć. W listopadzie jest tu mniej turystów, a temperatura ok. 17°C pozwala na komfortowe zwiedzanie. Miasto zachwyca architekturą Gaudiego, klimatycznymi dzielnicami i bogactwem kulinarnym. Spacer po Las Ramblas, wizyta w Parku Güell czy wieczór na plaży La Barceloneta to tylko niektóre z atrakcji.
Listopadowe wakacje –spakuj walizki i oszukaj jesień
Jesień to doskonały moment, by uciec przed zimnem i naładować baterie przed nadchodzącą zimą. Niezależnie od tego, czy wybierzesz egzotyczne plaże Bangkoku, afrykańskie wyspy, śródziemnomorski Cypr, czy hiszpańskie wyspy – listopad oferuje wiele możliwości na niezapomniane wakacje. Dodatkowym atutem są niższe ceny lotów i noclegów oraz mniejsza liczba turystów, co pozwala w pełni cieszyć się urokami wybranego miejsca.