RMF24

Przez Polskę przetaczają się silne burze. Ulewy i grad uderzają w kolejne regiony kraju. Nocą sytuacja może się pogorszyć, a silny wiatr i potężne opady deszczu mogą stanowić poważne zagrożenie. Sprawdź, na co trzeba się przygotować w najbliższych godzinach.

Gwałtowne burze i potężny wiatr nad Polską

Sytuacja meteorologiczna w kraju jest bardzo dynamiczna. Silna burza – jak przekazał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – przemieszcza się z okolic Wschowy w stronę takich miast jak Leszno, Śmigiel oraz Kościan.

Natężenie opadów deszczu chwilami sięga tam nawet 10-15 mm w zaledwie 10 minut, a w skali godziny może to być 20-25 mm. Największym zagrożeniem są jednak porywy wiatru, które osiągają prędkość 80-90 km/h, a niewykluczone, że zbliżą się do 100 km/h. Dodatkowo występuje grad o średnicy do 4-5 cm.

Na północ od tego rejonu, obejmując zachodnią Wielkopolskę, Ziemię Lubuską i Pomorze Zachodnie, pojawiają się umiarkowane i silne opady deszczu. Równocześnie nowe komórki burzowe rozwijają się w rejonie Jeleniej Góry i wkraczają znad Czech w kierunku Ziemi Kłodzkiej.

Synoptycy IMGW prognozują, że w południowo-zachodniej Polsce burze będą się dalej rozwijać. Zjawiskom tym towarzyszyć będą opady deszczu do 25-35 mm/h, wiatr wiejący z prędkością do 80-90 km/h, a lokalnie nawet do 100 km/h oraz duży grad o średnicy od 2 do 5 cm.

W związku z trudną sytuacją pogodową w stan gotowości postawione zostały służby ratunkowe. Zgłoszenia dotyczą przede wszystkim powalonych drzew, połamanych gałęzi, ale też uszkodzonych dachów w budynkach mieszkalnych i gospodarczych.

„Drzewa powaliły się na nasz samochód”

Burza, która doprowadziła do poważnych zniszczeń w gminie Wschowa (woj. lubuskie), trwała zaledwie ok. 10 minut. Silny wiatr zrywał dachy i powalał drzewa, a woda zalewała posesje. Jak przekazał w rozmowie z RMF FM burmistrz miasta i gminy Wschowa Konrad Antkowiak, zniszczony został odnowiony niedawno Park Wolsztyński.

Mogę powiedzieć bardzo dokładnie, ponieważ znalazłem się w samym środku tego żywiołu. Drzewa powaliły się na nasz samochód i przez kilka minut byliśmy uwięzieni w aucie. Na szczęście udało nam się wydostać samochodem z zagrożonego miejsca tak, aby kolejne drzewa nie powaliły się na nas – relacjonował samorządowiec.







Burmistrz Antkowiak dodał, że uszkodzona została linia energetyczna i część gminy została pozbawiona prądu.

W niektórych miejscowościach energia elektryczna już jest, natomiast będzie ona stopniowo przywracana zarówno w mieście, jak i wsiach sołeckich – mówił w rozmowie z RMF FM.

Nocny układ burzowy i ulewy

Najbardziej gwałtownych burz należy spodziewać się w pasie biegnącym od południowego zachodu na północny wschód kraju. W pierwszej części nocy na zachodzie i w centrum Polski, głównym niebezpieczeństwem będą silne porywy wiatru osiągające nawet 90-100 km/h. Eksperci IMGW ostrzegli, że nie można całkowicie wykluczyć powstania trąb powietrznych. Warunki wciąż będą sprzyjać uderzeniom gradu o średnicy do 3-4 cm.

Musimy przygotować się również na ulewy. Choć burze będą przemieszczać się szybko, punktowe natężenie opadów może sięgnąć 15-20 mm w ciągu zaledwie 10 minut, a sumy godzinowe osiągną do 40-50 mm.

Na pozostałym obszarze kraju, z wyjątkiem północnego zachodu, burze również mogą występować. Największe szanse na to są na południowym wschodzie Polski. Tam burze będą poruszać się wolniej, co przyniesie punktowo intensywne opady deszczu rzędu 20-30 mm/h. Wiatr w tym regionie nie powinien przekroczyć 60 km/h, ale gdzieniegdzie wciąż możliwy jest grad.

W związku z groźnymi burzami Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało we wtorek ostrzeżenia do odbiorców w województwie opolskim, wielkopolskim, kujawsko-pomorskim, lubuskim, dolnośląskim, a także w części woj. łódzkiego i zachodniopomorskiego. RCB ostrzegło ponadto, że możliwe są przerwy w dostawie prądu.