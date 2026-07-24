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Burzowy piątek na wschodzie. IMGW ostrzega

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 24 lipca (08:37)

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał na piątek ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami dla wschodniej części Polski. Alerty dotyczą całego województwa lubelskiego i podlaskiego oraz części województw mazowieckiego i podkarpackiego. Będą obowiązywać od godziny 12:00 do 21:00.

Burzowy piątek na wschodzie. IMGW ostrzega
IMGW wydał ostrzeżenia przed burzami dla czterech województw (Zdjęcie ilustracyjne) /Shutterstock

Synoptycy prognozują burze z intensywnymi opadami deszczu – od 15 do 25 mm, a miejscami nawet do 30 mm. Dodatkowo mogą wystąpić porywy wiatru osiągające prędkość do 65 km/h oraz lokalne opady gradu. Szansa na wystąpienie tych zjawisk wynosi 80 procent.

Ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza możliwość pojawienia się niebezpiecznych warunków pogodowych, które mogą prowadzić do szkód materialnych oraz utrudnień w ruchu drogowym i kolejowym.

Źródło: RMF24/PAP

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