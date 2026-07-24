Burzowy piątek na wschodzie. IMGW ostrzega

RMF24

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał na piątek ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami dla wschodniej części Polski. Alerty dotyczą całego województwa lubelskiego i podlaskiego oraz części województw mazowieckiego i podkarpackiego. Będą obowiązywać od godziny 12:00 do 21:00.

Synoptycy prognozują burze z intensywnymi opadami deszczu – od 15 do 25 mm, a miejscami nawet do 30 mm. Dodatkowo mogą wystąpić porywy wiatru osiągające prędkość do 65 km/h oraz lokalne opady gradu. Szansa na wystąpienie tych zjawisk wynosi 80 procent.

Ostrzeżenie IMGW

Ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza możliwość pojawienia się niebezpiecznych warunków pogodowych, które mogą prowadzić do szkód materialnych oraz utrudnień w ruchu drogowym i kolejowym.