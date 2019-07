Początek tygodnia przyniósł zaskakującą informację ws. zamordowanej 9-miesięcznej Blanki z Olecka. 45-letni ojciec dziewczynki został zwolniony z aresztu. Jednym z tematów dnia był też impas na unijnym szczycie: Donald Tusk zawiesił rozpoczęty w niedzielę późnym popołudniem szczyt Rady Europejskiej. Tragiczne informacje nadeszły w poniedziałek z kopalni Murcki-Staszic: po silnym wstrząsie zginęło trzech górników. O czym jeszcze się mówiło? Oto nasze podsumowanie dnia.

Impas na unijnym szczycie

Donald Tusk zawiesił rozpoczęty wczoraj późnym popołudniem szczyt Rady Europejskiej. Zapowiedział jego wznowienie jutro o godz. 11. Przywódcy wspólnoty mimo nieprzespanej nocy i kilkunastu godzin negocjacji nie mogą się porozumieć ws. tego, kto zostanie szefem Komisji Europejskiej.

Nowela Kodeksu karnego do TK. Przed decyzją Duda konsultował się z Kaczyńskim

Prewencyjne odesłanie nowelizacji kodeksu karnego do Trybunału Konstytucyjnego przez prezydenta było skonsultowane z Jarosławem Kaczyńskim - ustalił nieoficjalnie nasz reporter Patryk Michalski. W piątek Andrzej Duda zdecydował, że nie podpisze ustawy i zwróci się do Trybunału o jej kontrolę, podkreślając, że wątpliwości dotyczą przede wszystkim sposobu uchwalenia.

Ojciec zamordowanej 9-miesięcznej Blanki zwolniony z aresztu

45-letni Grzegorz W., ojciec zamordowanej 9-miesięcznej Blanki z Olecka, został zwolniony z aresztu. Prokuratura Okręgowa w Suwałkach nie udziela informacji w tej sprawie.



Silny wstrząs w kopalni Murcki-Staszic. Nie żyje trzech górników

Trzech górników nie żyje po silnym wstrząsie, do którego doszło w kopalni Murcki-Staszic w Katowicach. 6 innych mężczyzn trafiło do szpitala - to najnowszy bilans tragicznego wypadku.



Rosja rusza z produkcją systemu rakietowego S-500. "Będzie w całości kontrolował polskie niebo"

Rosja ogłosiła rozpoczęcie produkcji najnowszego systemu przeciwlotniczego S-500. Baterie rakietowe zwalczające cele powietrzne będą miały zasięg blisko 500 kilometrów. To śmiertelne zagrożenie nie tylko dla samolotów, ale i rakiet przeciwnika. S-500 to także element rosyjskiego systemu antyrakietowego.



Już można składać wnioski o 500 plus na pierwsze dziecko i 300 zł wyprawki

Od 1 lipca rodzice i opiekunowie mogą złożyć wnioski online o wypłaty świadczeń z programów "Rodzina 500 plus" i "Dobry start". Składanie wniosków drogą tradycyjną będzie możliwe od 1 sierpnia.

Nowe fakty ws. śmierci gdańskiego dziennikarza

Nie było zabójstwa w mieszkaniu na gdańskiej Żabiance. Prokuratura poinformowała o wynikach sekcji zwłok dziennikarza Pawła Lucińskiego. Jak się okazało, mężczyzna zmarł z powodu choroby.

Czarzasty: SLD za koalicyjnym startem w wyborach parlamentarnych

W wewnątrzpartyjnym referendum członkowie Sojuszu Lewicy Demokratycznej opowiedzieli się za startem w koalicji do jesiennych wyborów parlamentarnych - poinformował lider SLD Włodzimierz Czarzasty.

Czarzasty na konferencji prasowej w Warszawie poinformował, że 10888 osób w referendum opowiedziało się za startem w koalicji, 2218 opowiedziało się za samodzielnym startem. Uprawnionych do głosowania było 20779 działaczy Sojuszu, a w referendum wzięło udział 13129 osób. To - jak podkreślał szef SLD - daje 63 proc. frekwencji.