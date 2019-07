Piątek był kolejnym dniem poszukiwań zaginionego 5-latka z Grodziska Mazowieckiego. Policja opublikowała wizerunek ojca dziecka, który w środowe popołudnie zabrał chłopca z domu, a kilka godzin później rzucił się pod pociąg. Jednym z głównych tematów były także dramatyczne wydarzenia w kamienicy na warszawskim Bródnie: śmiertelnie postrzelona została tam 43-letnia kobieta. Piątek przyniósł także ważną informację ze świata polityki: Lider Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział, że ludowcy nie widzą "w kierownictwie Platformy Obywatelskiej chęci do budowy bloku centrowego". Oto podsumowanie dnia.

5-letni Dawid Żukowski wciąż poszukiwany

Na stronie warszawskiej policji opublikowano wizerunek ojca zaginionego 5-latka z Grodziska Mazowieckiego. Policjanci apelują, by wszyscy, którzy widzieli go w środę, zgłosili się i wskazali, gdzie to było. Ponawiają także apel o udzielanie informacji na temat szarej skody, którą jeździł.



Warszawa: Strzelanina w kamienicy na Bródnie, nie żyje 43-latka

Dramatyczne wydarzenia w kamienicy przy ul. Łąkocińskiej na warszawskim Bródnie. Śmiertelnie postrzelona została 43-letnia kobieta. Ranny został też jej 19-letni syn.

Jak dowiedzieli się reporterzy RMF FM, kobieta rozmawiała na klatce schodowej z przedstawicielem spółdzielni mieszkaniowej. Wtedy z góry zszedł 64-latek - właściciel mieszkania, które wynajmowała od niego 43-latka. Mężczyzna strzelił kilka razy w stronę kobiety. Zadał też cios nożem jej synowi.

Brak porozumienia PO z PSL-em. Kosiniak-Kamysz: Budujemy Koalicję Polską

"Budujemy Koalicję Polską" - oświadczył lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz. Według ludowców tylko dwa bloki: centrowy i lewicowy mają szansę pokonać PiS w wyborach. "Nie widzimy w kierownictwie Platformy Obywatelskiej chęci do budowy bloku centrowego" - podkreślił Kosiniak-Kamysz.



Były zawodnik MMA Mamed Ch. stracił prawo jazdy

Byłemu zawodnikowi MMA Mamedowi Ch. odebrano prawa jazdy - dowiedział się reporter RMF FM. Miesiąc temu zawodnikowi przedstawiono 11 zarzutów, które dotyczą m.in. paserstwa samochodów.





Legia dopisała kolejny wynik do listy europejskich wpadek

"Zaskakująco szybko przestaliśmy wracać do takich meczów jak Wisły Kraków z Levadią Tallin czy Lecha Poznań ze Stjarnan. Nasze kluby niestety już niemal co roku dopisują do listy poważnych wpadek w europejskich pucharach kolejne punkty. Niestety coraz bardziej upokarzające, a ostatnio przoduje w tym Legia, która wczoraj zremisowała z gibraltarskim Europa FC 0:0. (...) Oczywiście mimo słabiutkiej, chaotycznej gry, braku pomysłu i ogólnego bałaganu na boisku uważam - może nazbyt optymistycznie - że Legia jednak w rewanżu u siebie wygra i przejdzie do drugiej rundy eliminacji. Wierzę też w zapewnienia trenera Aleksandara Vukovicia, że piłkarze będą grać lepiej. No ale jakby mieli grać gorzej, to można właściwie zakończyć rozmowę".

Patryk Serwański podsumował wstydliwy remis warszawskiej Legii z wicemistrzem Gibraltaru w eliminacjach Ligi Europy.

Polski alpinista zginął we Włoszech

Tragiczny finał poszukiwań polskiego alpinisty w rejonie masywu Breithorn w Alpach Pennińskich we Włoszech. Wczoraj mężczyzna wpadł do wąskiej szczelin. Dziś odnaleziono jego ciało.

Bartłomiej Misiewicz pozywa Patryka Vegę, reżyser odpowiada

Były rzecznik MON Bartłomiej Misiewicz złożył przeciwko reżyserowi Patrykowi Vedze pozew cywilny o naruszenie dóbr osobistych w związku z filmem "Polityka". Misiewicz domaga się sądowego zablokowania premiery i dystrybucji filmu Vegi, którą zaplanowano na 6 września. Chce też od Vegi oraz od dystrybutora filmu aż miliona złotych zadośćuczynienia i przeprosin.

Schronisko PTTK Jagodna: Tu do natury należy ostatnie słowo

Przez całe wakacje w Faktach RMF FM - co piątek - odwiedzamy najciekawsze schroniska w polskich górach i odkrywamy związane z nimi historie. Dzisiaj to schronisko PTTK Jagodna w Górach Bystrzyckich - znajduje się ono w samym sercu gór, na (umownej) Przełęczy Spalona, 811 m n.p.m.