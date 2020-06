Jeszcze dziś sąd ma rozpatrzyć wniosek o tymczasowe aresztowanie kierowcy autobusu, który w czwartek spadł z mostu Gota-Roweckiego w Warszawie. W wypadku zginęła jedna osoba, a cztery zostały ciężko ranne. Śledczy ustalili, że mężczyzna był pod wpływem amfetaminy. Nie miał też doświadczenia w prowadzeniu autobusów, a w ciągu kilku ostatnich lat był 13 razy karany za wykroczenia drogowe.

Zdj. z miejsca wypadku / PAP/Paweł Supernak /

Mężczyzna usłyszał już zarzuty. Śledczy będą teraz ustalać, czy mężczyzna zażywał narkotyku w trakcie pracy, ale wiele na to wskazuje. W kabinie kierowcy, pod portfelem i dokumentami odnaleziono woreczek, w którym było około pół grama tego narkotyku. Stężenie amfetaminy we krwi mężczyzny było tez bardzo wysokie. W plecaku miał płytkę ze śladami amfetaminy, która najpewniej służyła do zażywania jej.

Prokuratura ujawniła tez, że w ciągu kilku ostatnich lat był on 13 razy karany za wykroczenia drogowe, w tym za przekroczenie prędkości i niestosowanie się do znaków oraz sygnałów drogowych.

Z naszych informacji wynika natomiast, że na pewien czas stracił też prawo jazdy - dlatego sprawdzane będzie również, jak doszło do tego, że w ogóle został zatrudniony jako kierowca autobusu.

Mężczyzna dostał uprawnienia do kierowania autobusem w kwietniu 2019 r., a już w maju wspomnianego roku, bez żadnego doświadczenia, został zatrudniony jako kierowca autobusu miejskiego.

Mężczyźnie grozi 15 lat więzienia - składając wyjaśnienia stwierdził, że praktycznie nic nie pamięta. Nie odpowiedział na pytanie, czy przyznaje się do winy.

Zginęła 1 osoba, 22 zostały ranne

Do tragicznego wypadku doszło w czwartek w Warszawie . Z wiaduktu na moście Grota-Roweckiego spadł autobus komunikacji miejskiej linii 186.

Pojazd przebił barierki na wiadukcie i przełamał się na pół, a jego przednia część - wraz z pasażerami - spadła z wysokości około pięciu metrów.

W wypadku 1 osoba zginęła, 22 zostały ranne - w tym kilka poważnie. W szpitalach cały czas przebywają trzy osoby w stanie ciężkim i jedna w bardzo ciężkim. Pozostali ranni - w większości zostali już zwolnieni do domów po serii badań.