W prawie wszystkich lokalach głosowanie w wyborach samorządowych rozpoczęło się o czasie; policja zgłosiła, że w czasie ciszy wyborczej doszło do 385 incydentów, które mogą być przestępstwem czy wykroczeniem zgodnie z Kodeksem wyborczym - podała w niedzielę PKW.

/ Grzegorz Momot / PAP

Jeżeli chodzi o otwarcie lokali wyborczych, to prawie we wszystkich lokalach głosowanie rozpoczęło się o czasie. (...) Mieliśmy kilka przypadków np. w Lublinie jedna z komisji rozpoczęła pracę o godz. 7.30 z powodu włamania do budynku. Przy czym żaden z wyborców nie przyszedł w tym czasie zagłosować, nie było żadnego problemu - powiedziała sekretarz Państwowej Komisji Wyborczej, szefowa Krajowego Biura Wyborczego Magdalena Pietrzak.

Dodała, że w dwóch komisjach w gminie Bircza (woj. podkarpackie) do godz. 7.13 nie było prądu, dlatego obwodowa komisja podjęła decyzję o przedłużeniu ciszy wyborczej o 13 minut.

Powiedziała, że wszyscy wyborcy, którzy wtedy przybyli, "zaczekali na moment otwarcia i bez problemu wzięli udział w głosowaniu".

Komisarz będzie teraz analizował tę sytuację - powiedziała. Dodała, że być może - bo ma taką możliwość - uchyli uchwały obwodowej komisji wyborczej o przedłużeniu ciszy wyborczej.

Członek PKW, sędzia Wiesław Błuś podał, że z danych policji wynika, iż doszło do "385 czynów, które mogą stanowić przestępstwa bądź wykroczenia związane z czynami związanymi z przestępstwami bądź wykroczeniami uregulowanymi w Kodeksie wyborczym".

Dodał, że czyny te dotyczą głównie zakłócania spokoju, porządku publicznego, prowadzenia agitacji wyborczej, uszkodzenia lub usuwania materiałów wyborczych w czasie ciszy wyborczej.

Zapraszamy na wieczór wyborczy w RMF FM i na RMF24.pl

W wyborach samorządowych Polacy wybiorą blisko 47 tys. radnych i 2,5 tys. włodarzy. Do zakończenia głosowania o godz. 21 trwa cisza wyborcza. Do głosowania w wyborach samorządowych jest uprawnionych ponad 30,24 mln osób; wybory odbędą się w 26 983 obwodach głosowania.

W ciągu dnia PKW dwukrotnie poda informację o frekwencji: o godz. 13.30 poda stan na godz. 12, a godz. 18.30 - stan na godz. 17.00. Kolejna konferencja prasowa odbędzie się już po zakończeniu głosowania, o godz. 21.30. Wówczas PKW poda informację o zamknięciu lokali wyborczych i ewentualnych incydentach.

Po zakończeniu ciszy wyborczej - zapraszamy na wieczór wyborczy do RMF FM i na RMF24! Startujemy tuż po zamknięciu lokali wyborczych, czyli o 21:00. Fakty RMF FM poprowadzi Tomasz Staniszewski, z kolei na RMF24 rozpocznie się specjalny program Marcina Zaborskiego.

Marcin Zaborski zaprasza na wieczór wyborczy Jarosław Gawłowski /RMF FM

Wieczór wyborczy w Faktach RMF FM o godz. 21:00, 21:30, 22:00, 22:30 i 23:00.

O 21 zapraszamy także na RMF24. Nasz dziennikarz Marcin Zaborski zaprosił do studia trzech politologów Ewę Marciniak z UW, Mikołaja Cześnika z SWPS oraz Marcina Roszkowskiego z SGH, którzy na bieżąco będą komentować sondażowe wyniki wyborów samorządowych.

Tuż po 21, zaraz po zamknięciu lokali wyborczych - na antenie RMF FM i na RMF 24 - przedstawimy sondażowe wyniki głosowania, oparte na badaniu exit poll zrealizowanym przez instytut Ipsos dla TVP. Poinformujemy Was, jaka była frekwencja, kto będzie rządził w sejmikach, gdzie wybory na prezydentów rozstrzygnie druga tura.

W Faktach RMF FM pokusimy się także o pierwsze powyborcze scenariusze.

Oczywiście analiz i komentarzy nie zabraknie również o poranku 22 października. Podamy najświeższe informacje o wynikach wyborów i frekwencji. Oprócz Porannej rozmowy Roberta Mazurka tuż po godzinie 8, zapraszamy na wywiad Marcina Zaborskiego - o godz. 7.

Wszystkie najważniejsze informacje będziecie mogli na bieżąco śledzić w specjalnym serwisie RMF 24. W niedzielę wieczorem zapraszamy na relację na żywo.

Druga tura wyborów wójta, burmistrza, prezydenta miasta - 4 listopada - odbędzie się tam, gdzie w niedzielnym głosowaniu żaden z kandydatów nie zdobył ponad połowy głosów.

(j.)