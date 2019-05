Alarmy powodziowe na południu kraju. Najgorsza sytuacja jest w województwach: śląskim, podkarpackim, małopolskim i świętokrzyskim. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydaje ostrzeżenia przed intensywnymi opadami deszczu.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 lub włącz automatyczne odświeżanie :

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alert dla osób przebywających w woj. małopolskim, podkarpackim i południowych powiatach woj. śląskiego. Na tych obszarach mogą wystąpić intensywne opady deszczu i burze. Możliwe są też lokalne podtopienia i przerwy w dostawie prądu.



RCB oraz IMGW ostrzegają przed intensywnymi opadami deszczu i burzami.

14:26

Dostaliśmy informację o pękniętej grobli na jednym ze stawów na długości kilkudziesięciu metrów. Na miejsce jedzie 100 strażaków do pomocy. Przygotowujemy się na działania w miejscowości Izbiska, gdzie woda może dopłynąć - mówi rzecznik podkarpackiej straży pożarnej Marcin Betleja.

Najprawdopodobniej na miejsce zostanie ściągnięty śmigłowiec, którym będziemy próbować uszczelniać groblę, aby zniwelować wypływ wody - mówi rzecznik.

14:15

Woda przerwała wał na stawie w Izbiskach koło Mielca. Może podtopić dziesiątki gospodarstw.



14:04

Alert RCB obowiązuje w Bielsku Białej, powiecie bielskim, cieszyńskim, żywieckim, Jastrzębiu-Zdrój, Żorach, powiecie rybnickim, Rybniku, raciborskim i wodzisławskim. SMS z ostrzeżeniem został wysłany także do osób przebywających na Podkarpaciu.



Szef Wydziału Polityki Informacyjnej Anna Adamkiewicz przekazała PAP, że ostrzeżenia mogą obowiązywać nawet do jutrzejszego popołudnia.



Alert RCB to SMS-owy system ostrzegania przed zagrożeniami. Powstaje na podstawie otrzymywanych z ministerstw i służb (np. z policji, straży pożarnej) oraz z urzędów i instytucji centralnych (np. IMGW), a także z urzędów wojewódzkich informacji o zagrożeniach.