Z Władysławem Teofilem Bartoszewskim, kandydatem PSL-Koalicji Polskiej do Sejmu, porozmawiamy o współpracy ludowców z Kukiz’15 i o sondażach, które wciąż dają tej koalicji jednocyfrowe poparcie: jeśli się to nie zmieni, poselskie mandaty może zdobyć zaledwie kilkoro ludzi PSL-u i Pawła Kukiza. Co zrobić, by zwiększyć poparcie koalicji choćby w Warszawie, która zazwyczaj na ludowców nie głosuje? Współzałożyciela Instytutu Studiów Polsko-Żydowskich w Oksfordzie zapytamy również o wyniki przedterminowych wyborów w Izraelu: jaki wpływ na relacje polsko-żydowskie miałoby zwycięstwo izraelskiej opozycji, która - jak wynika z exit polls - ma szansę odsunąć Benjamina Netanjahu od władzy?

