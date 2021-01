Który krakowski klub piłkarski jest najstarszy: Wisła czy Cracovia? Taka dyskusja ponownie rozgorzała w stolicy Małopolski. A wszystko za sprawą akcji Wisły Kraków i jej działań marketingowych. Oburzyło to kibiców Cracovii. W mediach społecznościowych fani obu drużyn zaczęli przerzucać się oskarżeniami i publikacjami przedruków przedwojennych gazet...

Mecz piłki nożnej Wisła Kraków - Cracovia w Krakowie, 1934 / Narodowe Archiwum Cyfrowe / Ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego

Przedstawiciele Wisły Kraków ogłosili, że chcą 2021 rok obchodzić jako 115 jubileusz. I nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie dodatek "że to ma być jubileusz najstarszego polskiego klubu piłkarskiego". Istniejącego oczywiście. Najstarsze polskie kluby założone we Lwowie nie istnieją.

Data to sprawa honoru?

Piłkarze Cracovii, mecz czerwiec 1928 / Narodowe Archiwum Cyfrowe / Ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego

I Cracovia, i Wisła - na podstawie dostępnych dokumentów - mogą się pochwalić tym, że powstały w 1906 roku. I to właśnie czyni z nich dwa najstarsze wciąż istniejące kluby piłkarskie. Jednak dla wielu sprawą honoru jest udowodnienie: który z klubów jest starszy.

Kłopot w tym, że dokumentacji z tego okresu jest niestety mało. To czas, kiedy kluby zaczynały powstawać, nie prowadzono żadnej oficjalnej rejestracji czy regularnych rozgrywek sportowych.

W początkowej fazie kluby funkcjonowały bardziej jako grupy znajomych, którzy po pracy umawiali się na grę w piłkę niż profesjonalne zespoły. Dla wielu więc o tym, który klub jest starszy, decydują informacje znalezione na przykład w gazetach pochodzących z tamtego okresu. W wielu z nich można przeczytać o tym, kiedy i jaka drużyna grała przeciwko innej.

Wisła świętuje 115 lat istnienia

Drużyna piłkarska klubu sportowego Wisła Kraków, 1926 / Narodowe Archiwum Cyfrowe / Ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego

O rozpoczęciu kampanii promującej rocznicę powstania klubu i powiązania z tym informacji, że najstarszym klubem piłkarskim w Krakowie i w Polsce jest Wisła - zakomunikował Tomasz Jażdżyński współwłaściciel Wisły Kraków.

,,Rok 2021 jest rokiem jubileuszowym Wisły Kraków, w którym świętuje 115 lat istnienia, planujemy więc wiele uroczystości, które uświetnią tą rocznicę, oczywiście na ile pozwoli na to pandemia koronawirusa. Jedną z takich aktywności jest akcja informacyjna, która pokazuje, że właśnie Wisła Karkowe jest najstarszym polskim klubem" - mówi Karolina Biedrzycka z biura prasowego Wisły Kraków S.A.

Na stronie klubu przeczytać można , że: "Początki Białej Gwiazdy sięgają 1906 roku, gdy w organizowanym przez dr Tadeusza Konczyńskiego "Turnieju Jesiennym" wystąpiły dwa zespoły, które przyczyniły się do powstania późniejszej Wisły: "Niebiescy" pod wodzą kapitana i bramkarza Józefa Szkolnikowskiego, późniejszego pomysłodawcy nazwy Wisła, a także "Czerwoni" założeni przez Władysława Jenknera. Połączenie obu drużyn nastąpiło w 1907 roku przy zachowaniu nazwy Wisła oraz czerwonych koszulek, na których pojawiły się dwie niebieskie gwiazdy."

Na stronie Cracovii zaś widnieje : Do powstania zorganizowanych klubów w Krakowie przyczynił się przyjazd drużyn ze Lwowa. Miało to miejsce 4 czerwca 1906 roku i wtedy to odbyły się pierwsze mecze pomiędzy drużynami. Krakowiacy zebrali się 13 czerwca na pierwszy trening i utworzyli Akademicki Klub Footballowy. Tak narodziła się legenda polskiego futbolu - we wrześniu 1906 roku klub przybrał nazwę Akademicki Klub Footballowy "Cracovia".

Mecz piłki nożnej Cracovia - Wisła Kraków w Krakowie, 1931 / Narodowe Archiwum Cyfrowe / Ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego

Co było pierwsze jajko czy kura?

To jak porównywać, co było pierwsze jajko czy kura albo czy Wisła pochodzi od plemienia Wiślan - komentuje ironicznie Leszek Mazan, wielki fan Cracovii i dziennikarz sportowy. ,,Cracovia jest najstarsza i nie ma co do tego wątpliwości - dodaje zdecydowanie.

Co na to historycy?

Mecz piłki nożnej TS Wisła Kraków - Chelsea FC na stadionie Wisły Kraków rozegrany z okazji 30-lecia Towarzystwa Sportowego Wisła Kraków / Narodowe Archiwum Cyfrowe / Ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego

Historycy nie mają jednak wątpliwości. Z dostępnych źródeł wynika, że Cracovia jest starsza, ale to starszeństwo wręcz minimalne - mówi historyk dr Krzysztof Kloc z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. O ile jest starsza? To kwestia prawdopodobnie kilku tygodni - dodaje.

Nie zanosi się, by nasza wiedza na temat podstawy źródłowej miała się zmienić - tłumaczy. A z niej wynika, że najstarszym klubem jest Cracovia.

Źródła, które mamy, dotycząca wydarzeń z czerwca 1906 roku. Później mamy kolejne notatki prasowe. Nie ma jednak źródła materialnego i archiwalnego, że 13 czerwca doszło do zawiązania klubu Cracovii. To wiemy tylko z notatek - wyjaśnia dr Krzysztof Kloc. Stąd te późniejsze spory.

Dodajmy, że jesienią 1906 roku w prasie pojawiają się nazwy obu klubów. W obliczu tego Wisła jest młodsza o kilka tygodni i to raczej nie było kwestionowane.

Najważniejsze jednak, że obie krakowskie drużyny mogą wspólnie twierdzić, że są najstarszymi zespołami piłkarskimi w Polsce.