Policjanci z Krosna wyjaśniają sprawę zabicia wilka w okolicach wsi Olchowiec. W związku z tą sprawą zatrzymana została jedna osoba.

Wilki (zdj. ilustracyjne) / Schulz Ingo / CHROMORANGE /DPA / PAP/DPA

Ze wstępnych ustaleń wynika, że prawdopodobnie podczas polowania doszło do zabicia wilka. Miało to miejsce w okolicach wsi Olchowiec. W tej sprawie jedna osoba została zatrzymana - poinformował podkom. Paweł Buczyński z policji w Krośnie. Musimy ustalić, czy do zabicia zwierzęcia doszło podczas polowania, jeśli tak, to czy polowanie zostało zgłoszone. Te wszystkie kwestie muszą być wyjaśnione - zaznaczył.



Truchło zwierzęcia zostało zabezpieczone do badań.

W Polsce wilki są pod ochroną. Polowanie na nie jest zabronione.



Jak powiedział PAP rzecznik prasowy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych Edward Marszałek, wilki na Podkarpaciu są powszechnie spotykane i widziane w ciągu dnia. Podkreślił przy tym, że nie stanowią żadnego zagrożenia dla ludzi.

