Rząd wycofuje się z kontrowersyjnego pomysłu objęcia przymusową kwarantanną wszystkich osób, które miały kontakt z osobami zakażonymi wariantem Delta koronawirusa – ustalili dziennikarze RMF FM. W tej grupie znalazły się też osoby zaszczepione.

W Polsce zaszczepionych jest około 14 milionów osób / Grzegorz Michałowski / PAP

W poniedziałek wieczorem ministerstwo zdrowia ogłosiło, że nawet osoby w pełni zaszczepione, będą trafiać na kwarantannę w takim przypadku. Co się w takim razie zmieniło?

Przede wszystkim, rząd doszedł do wniosku, że takie rozwiązanie byłoby zbyt daleko idące. Mogłoby zniechęcić do szczepienia. Część osób mogłaby dojść do wniosku: po co się szczepić, skoro i tak nie uchroni to przed kwarantanną.

Do tego skala problemu nie jest duża. Na razie - jak ustaliliśmy - w całej Polsce wśród prawie 14 milionów zaszczepionych pojawiły się tylko trzy zakażenia którymś z nowych wariantów koronawirusa.



Telefon z sanepidu

Dlatego ministerstwo zdrowia zapowiada nową taktykę. Od dziś wszystkie osoby zaszczepione, które miały kontakt z osobami zakażonymi wariantem Delta, zostaną objęte jedynie nadzorem telefonicznym.

"Będzie kontakt stały z sanepidu. Jak się czujemy i czy nic nam nie dolega. Taki kontakt telefoniczny w pełni wystarczy" - zaznacza w rozmowie z RMF FM Wojciech Andrusiewicz z ministerstwa zdrowia. I jak dodaje: nie będzie przymusowej kwarantanny.

Resort zmienia zdanie

Sanepid zapobiegawczo kieruje wszystkich z kontaktu z osobą zakażoną wariantem Delta na kwarantannę, bez względu na to, czy ta osoba ma zaszczepienie dwoma dawkami, bądź jedną J&J - powiedział w poniedziałek w Polsat News rzecznik ministerstwa zdrowia Wojciech Andrusiewicz.

Jak zapewniał wczoraj rzecznik MZ na ten moment transmisja wariantu Delta koronawirusa nie jest duża. Jak powiedział w Polsat News, obecnie w Polsce potwierdzono 113 przypadków. Głównie dotyczy to osób, które wracają z zagranicy, bądź osób po kontakcie z osobami z zagrożonych destynacji - tłumaczył.



Rzecznik resortu zdrowia mówił też, że nie ma w tej chwili w kraju ognisk zachorowań. Te przypadki są szybko wyłapywane. Jest izolacja, kwarantanna. Często zalecane izolacja i kwarantanna 14 dni, czyli większe obostrzenia i restrykcje wobec tych osób niż w przypadku choćby wariantu brytyjskiego, z którym do tej pory mieliśmy do czynienia - dodał.



W tej chwili na świecie cały czas rozpoznajemy wariant delta, widzimy zwiększoną transmisyjność, ta zakaźność jest mniej więcej od 50 do 60 proc. zwiększona, stąd też sanepid zapobiegawczo kieruje wszystkich z kontaktu na kwarantannę, bez względu na to, czy ta osoba ma zaszczepienie dwoma dawkami, bądź jedną J&J. Tutaj staramy się dmuchać na zimne i służby sanitarne dmuchają na zimne, kierując wszystkich z kontaktu na kwarantannę - tłumaczył w poniedziałek Wojciech Andrusiewicz, pytany kwestie kwarantanny dla osób zaszczepionych, a po kontakcie z zakażonymi wariantem Delta.



Dodał też, że kwarantanna jest nakładana w pełnym wymiarze.