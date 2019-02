NASA opublikowała sekwencję ostatnich zdjęć, na których sonda New Horizons uchwyciła obraz planetoidy Ultima Thule, najdalszego obiektu odwiedzonego do tej pory przez sondę z Ziemi. Zdjęcia wykonano w Nowy Rok, 10 minut po minięciu punktu największego zbliżenia, z odległości 8862 kilometrów od kosmicznej skały. New Horizons znajdowała się wtedy 6,6 miliarda kilometrów od Ziemi i podróżowała z prędkością ok. 50000 km/h. To nie są ostatnie zdjęcia, które sonda prześle na Ziemię, na ich podstawie jednak naukowcy NASA stwierdzili, że kształt Utlima Thule jest jeszcze bardziej zagadkowy niż myśleli.

REKLAMA