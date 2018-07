Niebezpiecznie przybywa wody w rzekach. Służby hydrologiczne wprowadziły ostrzeżenia najwyższego stopnia dla Małopolski i Śląska. W kilku miejscach przekroczone już są stany alarmowe na rzekach.

Zalana ulica Szczawiowa (zdjęcie ilustracyjne z 12.07.2018). / Marcin Bielecki / PAP

W województwach śląskim i małopolskim IMGW wydał ostrzeżenia najwyższego 3. Stopnia. Alerty niższego stopnia wydano dla Podkarpacia oraz województw opolskiego, dolnośląskiego, lubuskiego i wielkopolskiego.

Stany alarmowe na rzekach zostały już przekroczone w Zakopanem, na Łysej Polanie, w Trybszu, Niedzicy i Tylmanowej. W wielu miejscach w Tatrach tylko w ciągu ostatnich sześciu godzin spadło ponad 40 litrów deszczu na metr kwadratowy.

Ewakuacja obozów harcerskich zagrożonych podtopieniami 120 dzieci i 16 osób dorosłych, przebywających na obozie harcerskim w Juszczynie w Małopolsce, zostało ewakuowanych z powodu zagrożenia podtopieniem. Ze względu na ulewne deszcze ewakuowano także ponad 140 uczestników dwóch obozów harcerskich w miejscowości Wiosna w Świętokrzyskiem.

Najgorzej sytuacja wygląda w rejonie Limanowej. Tam w wielu miejscach wystąpiła z brzegów rzeka Łososina i lokalne potoczki. Trzeba było ewakuować kilka osób, którym woda wdzierała się do domów.

Część dróg jest zalana i nieprzejezdna, miedzy innymi z Młynnego do Laskowej czy w Zawadce i Szczawie. Strażacy interweniowali tam już ponad 100 razy.

Wylewa także Białka w rejonie Jurgowa i Czarnej Góry - woda wdziera się na posesje i do domów. Zagrożone zalaniem jest osiedle romskie w Czarnej Górze.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa poinformowało, możliwe są przekroczenia stanów alarmowych zwłaszcza w zlewniach Skawy, Raby, Dunajca i Małej Wisły.

Zamknięty most na zakopiance

Most tymczasowy na zakopiance w Białym Dunajcu został w środę wieczorem zamknięty z powodu groźby zawalenia, wywołanej wysokim stanem wody. Dojazd do Zakopanego jest możliwy tylko przez Bukowinę Tatrzańską, Czarny Dunajec lub drogą lokalną przez Ząb.

Wezbrane wody rzeki Biały Dunajec naniosły pod most konary, które oparły się o podpory mostu tymczasowego, wywołując bardzo duży napór na konstrukcję. Nie możemy w tej sytuacji zagwarantować bezpieczeństwa samochodom przejeżdżającym przez ten most, w związku z tym cały odcinek drogi krajowej nr 7, czyli popularnej Zakopianki, będzie zamknięty na odcinku od Szaflar do Poronina. Samochody będę kierowane na objazdy - powiedział rzecznik zakopiańskiej policji Krzysztof Waksmundzki.

Tymczasowa przeprawa w Białym Dunajcu została wzniesiona na czas budowy nowego mostu w tej miejscowości.