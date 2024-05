Jest wniosek o ściganie Tomasza Szmydta Europejskim Nakazem Aresztowania. Jak dowiedział się reporter RMF FM, prokuratura skierowała go do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Tomasz Szmydt na zdj. z 2022 r. / Wojciech Olkuśnik / East News

Tomasz Szmydt to były sędzia, który uciekł na Białoruś i jest podejrzany o szpiegostwo. W Polsce jest poszukiwany listem gończym. Do Interpolu trafił już wniosek o międzynarodowe ściganie go czerwoną notą.

Zobacz również: Były sędzia Tomasz Szmydt ma być ścigany czerwoną notą Interpolu