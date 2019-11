Żaden z kandydatów Koalicji Obywatelskiej nie ma szans wygrać z Andrzejem Dudą w II turze wyborów prezydenckich - taki wniosek płynie z prezydenckiego sondażu Instytutu Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS dla "Dziennika Gazety Prawnej" i RMF FM. Jak wynika z badania, urzędujący prezydent pokonałby zarówno Małgorzatę Kidawę-Błońską, jak i Jacka Jaśkowiaka.

Andrzej Duda, Małgorzata Kidawa-Błońska i Jacek Jaśkowiak / Leszek Szymański, Piotr Nowak / PAP

Według badania IBRiS, w wyborczej dogrywce Małgorzata Kidawa-Błońska mogłaby liczyć w starciu z Andrzejem Dudą na 38,9 proc. poparcia, natomiast na prezydenta zagłosowałoby wówczas 47,6 proc. wyborców.

Gdyby przeciwnikiem głowy państwa był w II turze wyborów Jacek Jaśkowiak - Andrzeja Dudę poparłoby 47,2 proc. głosujących, a kandydata Koalicji Obywatelskiej - 30,3 proc.



Na kogo zagłosował(a)by Pan(i) w II turze wyborów?



W przypadku, gdyby to Kidawa-Błońska była przeciwniczką Dudy w II turze, na żadnego z tych kandydatów nie zagłosowałoby 7,4 proc. badanych. Gdyby natomiast urzędujący prezydent walczył z Jaśkowiakiem, ten odsetek wzrósłby do 15,8 proc.



Wariant pierwszy: Kidawa-Błońska kandydatką PO, Zandberg z ramienia Lewicy

W sondażu IBRiS dla "Dziennika Gazety Prawnej" i RMF FM sprawdzono również dwa przykładowe warianty dot. I tury przyszłorocznych wyborów.



Gdyby w wyborach Platforma Obywatelska wystawiła do prezydenckiego wyścigu Małgorzatę Kidawę-Błońską, to mogłaby ona liczyć w pierwszej turze na 23,3 proc. głosów. Na Andrzeja Dudę zagłosowałoby wtedy 46,2 proc. wyborców. Kandydat Lewicy Adrian Zandberg zająłby w takim zestawieniu trzecie miejsce - z poparciem na poziomie 9,1 proc. 8,2 proc. głosów dostałby szef PSL Władysław Kosiniak-Kamysz, a stawkę zamykałby Janusz Korwin-Mikke: na niego zagłosowałoby w takim układzie 3,3 proc. badanych.

Na żadnego z tych kandydatów nie oddałoby swojego głosu 3 proc. badanych.

Na kogo zagłosował(a)by Pan(i) w wyborach prezydenckich?



Wariant drugi: Zyskuje Kosiniak-Kamysz i Korwin-Mikke

Gdyby natomiast kandydatem PO na prezydenta był Jacek Jaśkowiak, a z ramienia Lewicy startował Robert Biedroń, to w pierwszej turze wyborów obecny włodarz Poznania mógłby liczyć na 16,3 proc. głosów, a polityk Lewicy - na 5,3 proc. głosów. Andrzeja Dudę poparłoby w takiej konfiguracji 43,5 proc. badanych. Zdecydowanie wzrosłoby poparcie dla Władysława Kosiniaka-Kamysza - w takim wariancie szef PSL dostałby 15 proc. głosów. Niezmiennie natomiast na piątym miejscu plasuje się Janusz Korwin-Mikke - ale w tym przypadku poparcie dla niego byłoby nieco wyższe: wzrosłoby do 4,7 proc.

Aż 8,5 proc. respondentów nie oddałoby głosu na żadnego z tych kandydatów.

Na kogo zagłosował(a)by Pan(i) w wyborach prezydenckich?



Możliwa frekwencja - 60 procent

Gdyby wybory prezydenckie odbywały się w najbliższą niedzielę, to "zdecydowany" udział w głosowaniu zadeklarowało 49,6 proc. badanych przez IBRiS, a 11,1 proc. "raczej" poszłoby do urn. 16,8 proc. "raczej" by nie zagłosowało, a "zdecydowanie" do lokali wyborczych nie wybrałoby się 21,5 proc. respondentów. Niezdecydowanych jest w tej kwestii zaledwie 1 procent.

Badanie przeprowadzono w dniach 22-23 listopada. Wzięło w nim udział 1100 osób z całej Polski.