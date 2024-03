Ponad 4 km długości będzie miała pierwsza w Katowicach velostrada. Właśnie rusza jej budowa, dziś symbolicznie wbita została łopata w miejscu, gdzie rozpocznie się nowa komfortowa droga dla rowerzystów. Połączy ona dzielnice Giszowiec i Brynów. W planach kolejne velostrady, które mają łączyć poszczególne miasta Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

/ Anna Kropaczek / RMF FM

Velostrada, czyli autostrada rowerowa, umożliwi wygodniejsze i szybsze przemieszczanie się rowerzystów między Brynowem i Giszowcem. Roboty budowlane potrwają 9 miesięcy, a kolejne 3 przeznaczone są na odbiory inwestycji. To realizacja bezkolizyjnej drogi rowerowej o szerokości 4 m i długości blisko 4,4 km oraz całej infrastruktury towarzyszącej z punktami odpoczynku dla rowerzystów, chodnikiem i oświetleniem - mówi prezydent Katowic Marcin Krupa. Wartość inwestycji, która ma być gotowa na przełomie 2024 i 2025 r., to blisko 11,5 mln zł.

Pierwsza katowicka velostrada połączy Giszowiec z Muchowcem i dalej z Brynowem. Swój bieg rozpocznie w rejonie układu drogowego przy ul. Kolistej i będzie prowadziła - częściowo śladem dawnej linii kolei piaskowej - do przejścia pieszo-rowerowego w sąsiedztwie ul. Huberta oraz skrzyżowania z trasą rowerową nr 1. Na trasie o szerokości 4 metrów znajdzie się m.in. 7 miejsc obsługi rowerzystów, zamontowany zostanie licznik rowerowy oraz oświetlenie. Z trasy będzie można zjechać w kierunku ul. Francuskiej, w pobliżu przystanku autobusowego Muchowiec Korty Pętla, by istniejącymi ścieżkami rowerowymi pojechać w stronę Śródmieścia lub Osiedla Paderewskiego i Doliny Trzech Stawów. Od zjazdu w ulicę Francuską w stronę Giszowca wzdłuż velostrady będzie poprowadzony chodnik.

(źródło: materiały prasowe/UM Katowice) /

Ta velostrada będzie stanowiła jeden z elementów całej 120 km sieci takich dróg, których budowę planujemy w miastach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Pierwsze metry velostrady w GZM powstały w Sosnowcu, natomiast w Katowicach wybudowane zostaną pierwsze kilometry dogi rowerowej o parametrach rowerowej autostrady. Katowice są kluczowe dla tego projektu, gdyż to właśnie tutaj będą się zbiegały velostrady prowadzące z pozostałych miast Metropolii. Mam nadzieję, że to będzie dobry przyczynek by mieszkańcy przesiadali się z samochodów na rowery - mówi Kazimierz Karolczak, przewodniczący zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.