PKN Orlen został tytularnym sponsorem zespołu Alfa Romeo Racing w sezonie 2020 Formuły 1 – ustalili dziennikarze RMF FM. W ramach współpracy Robert Kubica dołączy do zespołu, a logotyp polskiej firmy będzie głównym elementem malowania bolidu i kombinezonów. Nazwa koncernu będzie również używana w oficjalnej komunikacji zespołu Alfa Romeo Racing Orlen.

Robert Kubica / Leszek Szymański / PAP

Robert Kubica w nowym zespole będzie kierowcą testowym i rozwojowym. Wybór tego teamu oznacza, że polski kierowca wraca do swojego dawnego zespołu, gdyż wcześniej funkcjonował on jako team Saubera.

W ramach współpracy firmy i zespołu, oba podmioty zajmą się szkoleniem młodzieży, w ramach Orlen Akademii Kartingowej, prowadzonej przez Sauber Motorsport. Dołączy do niej trzech młodych kierowców z Polski.

Jest to kontynuacja działań rozpoczętych przez Orlen w 2018 roku. W ten sposób firma chce wyłonić i wyszkolić następców Roberta Kubicy. Orlen jest sponsorem strategicznym polskich serii kartingowych. W nadchodzącym sezonie wystartuje w nich ok. 200 zawodników, w tym 30 młodych kierowców nominowanych do Akademii ORLEN Team.

W ramach pakietu sponsorskiego, w stosunku do ubiegłego sezonu, znacząco zwiększy się ekspozycja polskiej marki w formule.

Logotyp koncernu znajdzie się w oficjalnej nazwie zespołu, a cała komunikacja będzie prowadzona z wykorzystaniem nazwy Alfa Romeo Racing Orlen. Logotyp z orłem pojawi się na bolidach zespołu, m.in. na tylnym i przednim skrzydle, obręczy halo, lusterkach oraz na sekcjach bocznych. Widoczny będzie także na klatce piersiowej i plecach kombinezonów oraz w trzech miejscach na kaskach wszystkich kierowców.

Dodatkowo logotyp znajdzie się na odzieży mechaników i personelu zespołu oraz na transporterach, wnętrzu garażu i motorhome.

Umowa przewiduje też większe niż do tej pory, zaangażowanie kierowców i członków zespołu w działania eventowe Orlenu.

Kubica w Williamsie zdobył jeden punkt

W sezonie 2019 Robert Kubica startował w barwach brytyjskiego zespołu Williams. Polak był partnerem George’a Russella.

Kubicy w sezonie udało się zająć jedno punktowane miejsce - w GP Niemiec zakończył wyścig na 10. miejscu.