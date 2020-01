Kamil Stoch wygrał konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich w Zakopanem. Dawid Kubacki zajął trzecie miejsce, a Piotr Żyła był ósmy. W klasyfikacji generalnej PŚ prowadzi Niemiec Karl Geiger, który w niedzielę był piąty.

Drugie miejsce na Wielkiej Krokwi zajął Austriak Stefan Kraft.



Trzykrotny złoty medalista olimpijski Kamil Stoch, który poprzednio triumfował w Zakopanem w 2017 roku, odniósł 35. zwycięstwo w Pucharze Świata.



Polscy skoczkowie po zajęciu piątego miejsca w sobotnim konkursie drużynowym, w niedzielę już zdecydowanie rozdawali karty na skoczni w Zakopanem. Po pierwszej serii trzech Polaków było w czołowej siódemce, prowadził Kubacki, który miał najdłuższy skok tej serii - 140 m, drugi był Niemiec Stephan Leyhe - 139 m, a trzeci Stoch - 137,5 m. Na siódmej pozycji plasował się Żyła po lądowaniu na 134 m.



W finale dominacja biało-czerwonych nie podlegała żadnej dyskusji, choć nastąpiła zmiana ról. Świetnie skoczył Stoch, wylądował na 140 m (najdłuższa próba drugiej serii), od pięciu sędziów dostał noty po 19,5 pkt i objął w konkursie prowadzenie. Po nim na starcie stanął drugi po pierwszej serii Leyhe. Niemiec osiągnął 134 m i spadł w klasyfikacji trzecie miejsce.



Jako ostatni ruszył Kubacki. Uzyskał 133 m, co nie wystarczyło mu jednak do utrzymania pozycji lidera. Spadł na trzecie miejsce - wyprzedził go jeszcze Kraft, który w finale miał doskonałą próbę, lądował na 138 m, tylko o dwa metry bliżej od Stocha. Leyhe ostatecznie został sklasyfikowany na czwartej pozycji.



Pochodzący z Nowego Targu Kubacki po raz pierwszy startował w konkursie Pucharu Świata na Wielkiej Krokwi w 2009 roku. Wtedy - jeszcze jako junior - zajął 49. miejsce. Po jedenastu latach był trzeci, choć niewiele brakowało, aby znalazł się na najwyższym stopniu podium. Ale i tak ustanowił rekord, po raz dziewiąty z rzędu stanął na podium konkursu Pucharu Świata.



W sobotę największą gwiazdą drużynowego konkursu w Zakopanem był Japończyk Yukiya Sato, który wylądował na 147 m i ustanowił rekord skoczni, o 3,5 m lepszy od poprzedniego należącego do Kubackiego. W niedzielę Japończyk stracił formę, dwa razy osiągał o dwadzieścia metrów bliżej - po 127 m i ostatecznie zajął 22. miejsce.



Kolejne zawody z cyklu PŚ odbędą się już za tydzień (1-2 lutego), ich areną będzie Okurayama w Sapporo.



Wyniki konkursu PŚ w Zakopanem:

1. Kamil Stoch (Polska) 295,7 (137,5/140,0)

2. Stefan Kraft (Austria) 290,6 (136,0/138,0)

3. Dawid Kubacki (Polska) 287,8 (140,0/133,0)

4. Stephan Leyhe (Niemcy) 286,5 (139,0/134,0)

5. Karl Geiger (Niemcy) 282,4 (134,0/136,0)

6. Marius Lindvik (Norwegia) 278,1 (132,0/137,5)

7. Ryoyu Kobayashi (Japonia) 277,6 (136,0/134,0)

8. Piotr Żyła (Polska) 274,8 (134,0/131,0)

9. Philipp Aschenwald (Austria) 272,7 (136,0/130,0)

10. Peter Prevc (Słowenia) 271,3 (135,0/130,0)

...35. Aleksander Zniszczoł (Polska) 108,2 (121,5)

44. Maciej Kot (Polska) 102,8 (116,0)



Klasyfikacja generalna PŚ (po 16 z 30 zawodów):



1. Karl Geiger (Niemcy) 931 pkt

2. Stefan Kraft (Austria) 883

3. Ryoyu Kobayashi (Japonia) 831

4. Dawid Kubacki (Polska 824

5. Marius Lindvik (Norwegia 585

6. Kamil Stoch (Polska 574

7. Daniel-Andre Tande (Norwegia) 467

8. Philipp Aschenwald (Austria) 443

9. Peter Prevc (Słowenia) 421

10. Johann Andre Forfang (Norwegia) 410

...

13. Piotr Żyła (Polska) 354

36. Maciej Kot (Polska) 37

39. Stefan Hula (Polska) 31

42. Jakub Wolny (Polska) 22

Klasyfikacja Pucharu Narodów:



1. Austria 3083 pkt

2. Norwegia 2849

3. Niemcy 2751

4. Polska 2746

5. Japonia 2324

6. Słowenia 2082



