"Zapoznałem się z raportem CBA w sprawie pana Mariana Banasia i doszedłem do przekonania, że wnioski z tego raportu powinny skłonić pana Banasia do podania się do dymisji" - powiedział premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu wyraził nadzieję, że szef NIK poda się dziś do dymisji. "Jeśli się tak nie stanie, mamy plan B" - dodał.

