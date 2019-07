Groźny napad rabunkowy w miejscowości Kosina między Łańcutem a Przeworskiem na Podkarpaciu. Bandyta włamał się do domu, w którym spali ludzie. Zostali przez niego ranieni.

W środku nocy, około godziny 3:00 w nocy złodziej z drabinę podszedł pod jeden z domów w miejscowości Kosina na Podkarpaciu.

Przystawił drabinę do ściany i po niej wszedł do sypialni. Nożem ranił śpiące tam małżeństwo. Oboje zostali już przewiezieni do szpitala.

Z naszych informacji wynika, że w domu były także dzieci. Szczęśliwie im nic się nie stało.

Policja próbuje ustalić sprawcę lub sprawców. Apeluje o ostrożność i zabezpieczanie okien także w nocy.

Na miejscu pracują prokuratorzy z Łańcuta.