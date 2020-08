"Białoruś to nie jest państwo demokratyczne. To jest autorytarny reżim. Szans na uczciwe liczenie głosów nie widzę" - mówił w Rozmowie w samo południe w RMF FM Andrzej Poczobut - dziennikarz, publicysta i działacz mniejszości polskiej na Białorusi, zapytany o zaplanowane na niedzielę wybory prezydenckie w tym kraju. "Popularność w białoruskim internecie robi mural, gdzie narysowana jest kobieta, która rozrywa kajdany i napis: 'Nazywam się Białoruś, jestem mocniejsza niż sądzisz'. W tej kampanii Białorusini nie zachowują się tak, jak zwykle się zachowywali. Może dojść do poważnych protestów w wypadku sfałszowania wyborów" - ocenił.

