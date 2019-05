Wybory do Parlamentu Europejskiego to zdecydowanie temat numer 1 weekendu. Polacy poszli do urn w niedzielę. PiS otrzymało najwięcej, bo 42,4 proc. głosów - wynika z sondażu exit poll przeprowadzonego dla trzech największych stacji telewizyjnych. W niedzielę we wszystkich kościołach w Polsce został odczytany list biskupów, w którym przyznali, że nie uczynili wszystkiego, aby zapobiec skandalom seksualnym z udziałem duchownych. Sporo działo się w świecie sportu: polscy siatkarze pokonali w towarzyskim meczu reprezentację Niemiec 3:0, a piłkarze wygrali w Łodzi z Tahiti 5:0 (3:0) w swoim drugim meczu mistrzostw świata do lat 20.

PiS wygrywa w wyborach do PE

Polacy wybierali w niedzielę 52 posłów do Parlamentu Europejskiego. O godzinie 21:00 zostały zamknięte lokale wyborcze w całym kraju. Poznaliśmy pierwsze, sondażowe wyniki wyborów.



Prawo i Sprawiedliwość otrzymało najwięcej, bo 42,4 proc. głosów - wynika z sondażu exit poll przeprowadzonego dla trzech największych stacji telewizyjnych. Na drugim miejscu plasuje się Koalicja Europejska. Zagłosowało na nią 39,1 proc. wyborców. Trzeci wynik uzyskała Wiosna - poparło ją 6,6 proc. głosujących.



Prezes PiS Jarosław Kaczyński (P) i wicepremier Beata Szydło (L) w sztabie wyborczym Prawa i Sprawiedliwości w Warszawie / PAP/Jakub Kamiński /

Z sondażu exit poll wynika, że do Parlamentu Europejskiego wejdą jeszcze przedstawiciele Konfederacji (6,1 proc.). Progu wyborczego nie przekroczyły - Kukiz'15 (4,1 proc.) i Lewica Razem (1,3 proc.).

Głosowanie w lokalu wyborczym w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie / PAP/Tomasz Gzell /

Biskupi do wiernych: Przyznajemy, że nie uczyniliśmy wszystkiego, aby zapobiec krzywdom

W niedzielę we wszystkich kościołach w Polsce został odczytany list biskupów skierowany do wiernych, w którym przyznają, że jako pasterze Kościoła nie uczynili wszystkiego, aby zapobiec skandalom seksualnym z udziałem duchownych i krzywdom doznanym przez ofiary tych przestępstw.

80 lat od pierwszej polskiej wyprawy w Himalaje. Polacy chcą znów zdobyć Nanda Devi East

Stefan Bernadzikiewicz, Jakub Bujak, Janusz Klarner i jako kierownik Adam Karpiński - to skład pionierskiej polskiej wyprawy w Himalaje, która odbyła się w 1939 roku. 2 lipca na dziewiczy wierzchołek Nanda Devi East (7434 m) w Himalajach Garhwalu weszli Bujak i Klarner. Był to wówczas szósty co do wysokości szczyt zdobyty przez człowieka.

Fascynująca opowieść o tej ekspedycji i tragicznych losach jej uczestników wpisała się na zawsze w historię polskiego himalaizmu.

Teraz, w 80. rocznicę wyprawy, Polacy znów ruszyli na Nanda Devi: chcą uczcić pamięć jej uczestników ponownym wejściem na szczyt. To Jarosław Gawrysiak, Rafał Fronia, Dariusz Załuski, Stanisław Pisarek, Jan Lenczowski (wnuk jednego z pierwszych zdobywców), Wojciech Flaczyński, Bartłomiej Szeliga, Marcin Gałus, Filip Babicz i Oswald Rodrigo Pereira.

"Czuję się zaszczycony, że będę mógł spróbować. My chyba tacy jesteśmy, jako Polacy. Bardzo lubimy daty, bardzo lubimy świętować i podkreślać to, co wydarzyło się w naszej historii" - mówił dziennikarzowi RMF FM Michałowi Rodakowi przed wylotem do Indii Rafał Fronia. Jak zaznaczył: "Wszystkie drogi prowadzą do zimowego K2. To jest cel nadrzędny".





Atak nożownika w Poznaniu

Najpewniej w poniedziałek odbędzie się przesłuchanie i przedstawienie zarzutów napastnikowi, który w sobotę późnym popołudniem śmiertelnie ranił nożem mężczyznę na przystanku w Poznaniu - poinformował rzecznik Prokuratury Okręgowej w Poznaniu.



Do ataku doszło w sobotę ok. godz. 18 na przystanku MPK przy Alejach Solidarności w Poznaniu. Zaatakowany mężczyzna został ugodzony nożem - zmarł w wyniku odniesionych obrażeń. Miał ok. 40 lat.



"Uwaga na falę wezbraniową". RCB rozsyła SMS-y do mieszkańców Mazowsza i Lubelszczyzny

W niedzielę RCB rozesłało SMS-y do mieszkańców powiatów puławskiego oraz ryckiego na Lubelszczyźnie oraz powiatów zwoleńskiego i kozienickiego na Mazowszu. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przypomina w nich, że w poniedziałek i wtorek w tych województwach dojdzie do kulminacji fali wezbraniowej na Wiśle i przestrzega przed zbliżaniem się do rzek.



Piłkarskie MŚ do lat 20: Polska wygrała z Tahiti 5:0

Polscy piłkarze wygrali w Łodzi z Tahiti 5:0 (3:0) w swoim drugim meczu mistrzostw świata do lat 20. Biało-czerwoni zachowali szanse na awans z grupy A. W środę, również w Łodzi, zagrają z Senegalem.



Złota Palma w Cannes dla południowokoreańskiego filmu "Pasożyt"

Tragikomedia "Pasożyt" w reż. Bong Joon-Ho otrzymała Złotą Palmę 72. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Cannes. Film pokonał 20 innych dzieł ubiegających się o najwyższą nagrodę canneńskiego festiwalu, w tym m.in. "Pain and Glory" Pedro Almodovara, "Once Upon a Time... in Hollywood" Quentina Tarantino, "A Hidden Life" Terrence’a Malicka oraz "The Whistlers" Corneliu Porumboiu.



Krzysztof Wielicki dla RMF FM: Chciałbym, by skład na K2 był bardzo mocny. Niekoniecznie polski

"To hasło ‘K2 dla Polaków’ trochę mi się nie podobało, bo to nie jest tak. K2 jest dla tych, którzy się zmierzą i wejdą. Może to jest też czas, żeby pomyśleć o umiędzynarodowieniu wyprawy. Te decyzje pewnie nastąpią dopiero za rok, jak będziemy widzieć, czy rzeczywiście jesteśmy w stanie zrobić dobry team, bo nie chcę jechać z zespołem, który ma zerowe szanse przy wyjeździe" - tak Krzysztof Wielicki komentuje w rozmowie z dziennikarzem RMF FM Michałem Rodakiem przełożenie o kolejny rok polskiej zimowej wyprawy na K2.

Ekspedycja ma dojść do skutku w sezonie 2020/21. Skład ma wzmocnić kilku polskich wspinaczy młodszego pokolenia.

"Zaproszenie będą mieli wszyscy ci, którzy coś osiągnęli w Pamirze, Kaukazie czy Alpach, a dalej to się okaże. Po pierwszej wyprawie przygotowawczej to będzie widać, czy potrafią pracować w zespole, czy są nastawieni tylko na personifikację i na własny sukces" - zaznacza Wielicki.





Udane otwarcie siatkarskiego sezonu! Polacy pokonali Niemców 3:0

Udane otwarcie reprezentacyjnego sezonu w wykonaniu polskich siatkarzy: kadra Vitala Heynena pokonała w towarzyskim meczu reprezentację Niemiec 3:0.

Daleko idących wniosków nie można po tym spotkaniu wyciągać, ponieważ to pierwszy mecz biało-czerwonych w sezonie - ale pewne wskazówki selekcjoner już uzyskał.





