Premier Węgier Viktor Orban wyznaczył Olivera Varhelyiego na nowego kandydata swego kraju na członka Komisji Europejskiej. Varhely to szef stałego przedstawicielstwa Węgier przy Unii Europejskiej.

Orban powiedział na wspólnej konferencji prasowej z premierem Finlandii Antti Rinnem w Budapeszcie, że przyszła przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen poprosiła go o wyznaczenie innego kandydata na komisarza. Nie odrzuciłem prośby przewodniczącej, ale nie zgodzę się na to, by ktokolwiek, na przykład Parlament Europejski, wybierał sobie, zamiast węgierskiego narodu, spośród węgierskich polityków" - oświadczył. Wyznaczyłem naszego ambasadora przy UE Olivera Varhelyiego na oficjalnego kandydata Węgier i poprosiłem panią przewodniczącą, by się z nim skontaktowała - dodał.

Komisja prawna Parlamentu Europejskiego w poniedziałek potwierdziła, że kandydaci z Rumunii i Węgier - Rovana Plumb, która miała zajmować się transportem oraz Laszlo Trocsanyi, który miał dostać tekę sąsiedztwa i rozszerzenia - nie będą w stanie wykonywać swoich funkcji ze względu na konflikt interesów.



Według nieoficjalnych informacji, zastrzeżenia wobec Trocsanyiego, byłego ministra sprawiedliwości w rządzie Orbana, dotyczyły jego firmy prawniczej, założonej jeszcze w latach 90. oraz jej powiązań z węgierskim rządem.