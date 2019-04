Zdecydowana większość organizacji wchodzących w skład Rady Dialogu Społecznego sprzeciwia się formule okrągłego stołu do spraw oświaty, zaproponowanej przez premiera Mateusza Morawieckiego. Tylko jedna organizacja się waha - poinformował Grzegorz Sikora z Forum Związków Zawodowych.

Rozmowy Rady Dialogu Społecznego / Marcin Obara / PAP

W warszawskim Centrum Dialog po godzinie 15:00 rozpoczęło posiedzenie prezydium Rady Dialogu Społecznego. Spotkanie dotyczy między innymi okrągłego stołu. Nauczycielskie związki liczą też, uda się porozmawiać o ich płacowych postulatach.

W zebraniu zorganizowanym na wniosek organizacji pracodawców uczestniczą m.in. szefowa MRPiPS Elżbieta Rafalska, wiceminister edukacji Maciej Kopeć i prezes ZNP Sławomir Broniarz.



Związkowcy są przeciwni okrągłemu stołowi i nazywają go "igrzyskami". Twierdzą, że to wybieg rządu, by rozmydlić protesty nauczycieli i ich postulaty.

Dzisiaj wiemy, że to ma być na stadionie. Jeśli to ma być kilka tysięcy osób, czy sobie wyobrażacie państwo wypracować jakiekolwiek stanowisko, kiedy jest kilka tysięcy osób - tak o swych wątpliwościach mówił szef OPZZ Jan Guz.

Na późne popołudnie ZNP zaplanowało obrady swego prezydium. ma debatować, co zrobić ze strajkiem na czas matur.

Okrągły stół na Narodowym

Okrągły stół oświatowy odbędzie się w piątek, 26 kwietnia, na Stadionie PGE Narodowym. Do obrad premier Mateusz Morawiecki zaprosił niedawno rodziców, ekspertów, pedagogów, wychowawców, nauczycieli, związkowców i opozycję. Okrągły stół edukacyjny ma objąć cztery obszary. "Pierwszy to uczniowie, drugi - nauczyciele, trzeci - jakość edukacji i jakość kształcenia oraz czwarty, umownie, roboczo nazwany - nowoczesna szkoła, czyli odpowiadająca wymogom drugiej, a za chwilę trzeciej dekady XXI wieku" - mówił w ubiegłym tygodniu premier.



"Okrągły stół" 26 kwietnia na Stadionie Narodowym TVN24/x-news



Ogólnopolski strajk nauczycieli zorganizowany przez Związek Nauczycielstwa Polskiego i Forum Związków Zawodowych rozpoczął się 8 kwietnia tego roku. Przystąpiła do niego też część nauczycieli z oświatowej Solidarności.