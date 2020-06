Chińska produkcja z aktorami nagrodzonymi na Międzynarodowy Festiwal Filmowym w Berlinie. Premiera komedii w reżyserii Jana Englerta i finał sezonu Opery Krakowskiej. Tak zapowiada się najbliższy tydzień w kulturze.

Kadr z filmu "Żegnaj, mój synu" / Aurora Films / Materiały prasowe

"Żegnaj, mój synu"

Ten film wejdzie do kin w piątek 26 czerwca. To obejmująca trzy dekady rodzinna saga, której tłem są społeczne, polityczne i ekonomiczne przemiany, do jakich doszło w Chinach od lat 80. Od rewolucji kulturalnej do agresywnego kapitalizmu. Reżyserem jest Wang Xiaoshuei.



Wideo youtube

Główni bohaterowie - Yaojun i Liyun - byli niegdyś szczęśliwym małżeństwem. W tragicznym wypadku ginie ich ukochany syn. Film opowiada o dramatycznych skutkach "polityki jednego dziecka" oraz skomplikowanych relacjach rodzinnych opowiedziane są subtelnie i z głęboką wrażliwością.

Kadr z filmu "Żegnaj, mój synu" / Aurora Films / Materiały prasowe



W 2019 roku na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Berlinie Srebrnego Niedźwiedzia dla najlepszej aktorki dostała Yong Mei, a Srebrnego Niedźwiedzia dla najlepszego aktora - grający w tym filmie Wang Jingchun.

"Eastern" w kinach

Również 26 czerwca do kin wejdzie film w reżyserii Piotra Adamskiego, który jest zarówno reżyserem filmowym, jak i artystą wizualnym.

Wideo youtube

Za bramą zamkniętego osiedla, pod okiem monitoringu, toczy się osobliwa gra. Obserwujemy świat, w którym broń jest legalna, naboje można kupić na stacji benzynowej, a życie ludzi reguluje wprowadzony przez państwo bezwzględny kodeks krwi. Dwie dziewczyny zostają wplątane w porachunki między sąsiadującymi rodzinami.

"Eastern" dostał trzy nagrody na 38. Festiwalu Młodzi i Film w Koszalinie: dla Mai Pankiewicz za odkrycie aktorskie, dla zespołu Pro8l3m za najlepszą muzykę, a także Nagrodę Dziennikarzy za m.in. "przełamywanie konwencji, nieustanne zaskakiwanie widza oraz dwie postaci dziewczęce, których mogłyby pozazdrościć produkcje Marvela".





"Oszuści" na scenie

W poniedziałek 22 czerwca i we wtorek 23 czerwca na Dużej Scenie stołecznego Och-Teatru będzie można obejrzeć przedpremierowe pokazy komedii Michaela Jacobsa "Oszuści" w reżyserii Jana Englerta. Jak mówią twórcy spektaklu, to "wysokiej próby komedia, zbudowana z intryg i sieci małych kłamstw między dwoma małżeństwami w średnim wieku i ich zakochanymi, wchodzącymi w dorosłe życie dziećmi. Amerykański dramatopisarz Michael Jacobs zadaje w "Oszustach" pytania o kondycję współczesnej rodziny oraz o małżeńską nudę. Temat poważny, ale podany lekko i z poczuciem humoru".

Na scenie widzowie zobaczą "trzy pary współczesnych kochanków": Monikę (Beata Ścibakówna) i Howarda (Piotr Grabowski), Sama (Zbigniew Zamachowski) i Grace (Gabriela Muskała) oraz ich dzieci Michelle (Michalina Łabacz) i Allena (Filip Pławiak). Premiera przedstawienia odbędzie się jesienią.

"Wracamy!" na finał

"Wracamy!" to będzie finał sezonu Opery Krakowskiej, odbędzie się 27 czerwca w Ogrodzie Muzeum Archeologicznego w Krakowie. W ostatnią sobotę czerwca Opera zaproponuje galowy koncert pod znaczącym tytułem "Viva Opera!". Na program złożą się m.in. fragmenty arcydzieł operowych z repertuaru krakowskiej sceny: "Carmen" Georgesa Bizeta, "Cyganerii" Giacomo Pucciniego czy "Don Pasquale" Gaetano Donizettiego. Nie zabraknie również wątków operetkowych.

Wystąpią: Magdalena Barylak, Agnieszka Kuk, Paula Maciołek, Katarzyna Oleś-Blacha, Iwona Socha, Agnieszka Cząstka-Niezgódka, Monika Korybalska, Tomasz Kuk, Adam Sobierajski, Michał Kutnik, Adam Szerszeń, Wołodymyr Pańkiw oraz Balet i Orkiestra Opery Krakowskiej.

Dla widzów przy wejściu będzie dostępny płyn odkażający, a widownia składająca się ze 150 miejsc zostanie zorganizowana z zachowaniem dystansu społecznego oraz wygody publiczności.