Festiwal Szkół Teatralnych w Łodzi. Premiera według Mrożka pod pokładem statku w Gdyni. Film z Zackiem Efronem w kinach w całej Polsce. Tak zapowiada się najbliższy tydzień w kulturze.

"Weż to zagraj"

"Weź to zagraj" będzie mottem 37. Festiwalu Szkół Teatralnych, który rozpocznie się w Łodzi w poniedziałek 6 maja. Przez tydzień swoje spektakle dyplomowe zaprezentują studenci aktorstwa wszystkich uczelni teatralnych w kraju. Organizatorem wydarzenia jest Szkoła Filmowa w Łodzi.

Widzowie festiwalu zobaczą najlepsze spektakle, które do Łodzi przywiozą studenci z Warszawy, Wrocławia, Krakowa, Białegostoku czy Bytomia. Ich kreacje aktorskie oceni jury - Aleksandra Konieczna, Jacek Wakar, Ingmar Villqist i Wioletta Laszczka.

W programie festiwalu są m.in "Każdy musi kiedyś umrzeć Porcelanko, czyli rzecz o Wojnie Trojańskiej" w reżyserii Agaty Dudy-Gracz i "Płatonow" w reżyserii Moniki Strzępki, to spektakle Akademii Teatralnej w Warszawie. Jest też "Zachodnie wybrzeże" w reżyserii Mai Kleczewskiej i "Spaleni słońcem_secondhand_" w reżyserii Agnieszki Glińskiej, to przedstawienia Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie. Szkoła Filmowa w Łodzi pokaże z kolei "Pomysłowe mebelki z gąbki" w reżyserii Mariusza Grzegorzka czy "Anioły w Ameryce" w reżyserii Małgorzaty Bogajewskiej.

"Podły, okrutny, zły"



Film "Podły, okrutny, zły" do polskich kin trafi 10 maja. Ted Bundy był czarującym, przystojnym mężczyzną. I seryjnym zabójcą, który doskonale umiał wykorzystać amerykańskie media do zdobycia pokaźnej grupy fanatycznych zwolenników.

Ta historia jest o tym, jak oczarował ludzi i sprawił, że uwierzyli, że jego zbrodnie są niemożliwe. Interesujące w historii Bundy’ego jest to, że było tak wiele okazji, żeby go złapać - mówi reżyser filmu Joe Berlinger. Proces Bundy'ego to pierwszy taki proces nadawany w telewizji w całej Ameryce. Dziesięć lat później jego egzekucja była relacjonowana na żywo, a oglądały ją miliony ludzi.

Główną rolę w filmie gra Zac Efron, w postać Elizabeth Kloepfer wcieliła się Lily Collins.



Mrożek pod pokładem "Daru Pomorza"

W Teatrze Miejskim w Gdyni trwają przygotowania do wystawienia pod pokładem "Daru Pomorza" spektaklu "Tango - na pełnym morzu" Sławomira Mrożka w reżyserii Krzysztofa Babickiego. Premiera zaplanowana jest na piątek 10 maja, a to spektakl, w którym dramat "Tango" został wzbogacony jednoaktówką "Na pełnym morzu".

"Czarny humor, komediowy żywioł i krwiści bohaterowie w wielowymiarowych rolach" - opisują swój najnowszy spektakl twórcy. Przekonują też, że świat bohaterów umieszczonych w klaustrofobicznej przestrzeni pod pokładem "Daru Pomorza" zyskuje dodatkowy metaforyczny wymiar.