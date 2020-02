11 osób nie żyje po ataku zamachowca w niemieckim Hanau. Zabici to 10 ofiar sprawcy ataku i sam zamachowiec. Kilka kolejnych osób jest rannych. Do ataków doszło w środę późnym wieczorem w dwóch barach z shishą. Jak podaje policja - nie ma przesłanek, żeby sądzić, że w zamach były zaangażowane inne osoby.

Policja znalazła ciało prawdopodobnego sprawcy ataku w jego domu - prawdopodobnie popełnił samobójstwo. Niemieckie służby podały również, że oprócz zabitego zamachowca w domu znaleziono też drugie ciało.

Podczas nocnego nalotu służb specjalnych zabezpieczony został samochód sprawcy, którym ten wrócił do domu. W środku znaleziono m.in. amunicję. Według nieoficjalnych informacji zamachowcem był Niemiec, broń posiadał legalnie - miał licencję myśliwego.







Z dotychczasowych ustaleń policji wynika, że pierwszy atak na bar miał miejsce w środę w śródmieściu Hanau około godziny 22. Do baru z wodnymi fajkami wtargnął zamachowiec i zastrzelił z pistoletu trzy osoby, co najmniej jedną poważnie ranił. Świadkowie mówią, że zamachowców mogło być kilku i po ataku odjechali spod baru czarnym samochodem.



Do drugiego ataku doszło kilkanaście minut później, w podobnym barze oddalonym o 2,5 km, w dzielnicy Kesselstadt. Tutaj zamachowiec/zamachowcy zastrzelili pięć osób i pięć ranili. Świadkowie napadu w relacji dla regionalnej rozgłośni radiowej mówili, że słyszeli osiem lub dziewięć strzałów, nie są też zgodni czy zamachowiec był jeden, czy też było ich kilku.



Policja nie komentuje doniesień mediów, w tym "Bildu", który podał informację, że atak był skierowany przeciwko Kurdom. Policja nie podaje do publicznej wiadomości nazwisk ofiar ani ich przynależności etnicznej.





Hanau położone jest około 20 kilometrów na wschód od Frankfurtu nad Menem i ma prawie 100 000 mieszkańców.