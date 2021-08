Strażnicy graniczni wraz z policjantami zatrzymali ponad 60 uchodźców - głównie z Bliskiego Wschodu - którzy nielegalnie weszli do Polski z Białorusi. To największa w historii grupa cudzoziemców, która jednego dnia została zatrzymana przez podlaskich strażników granicznych.

Kolejni cudzociemcy zatrzymani na polsko-białoruskiej granicy / Podlaski OSG /

Imigranci zostali zatrzymani w okolicach Krynek, Sudziałowa i Kuźnicy. Wśród zatrzymanych było 50 obywateli Iraku, 11 osób z Iranu i jedna z Kamerunu. To głównie mężczyźni, ale też 8 kobiet i 13 dzieci.



Wszyscy zatrzymani zostaną umieszczeni w strzeżonych ośrodkach.



W tym roku nielegalnie weszło do Polski z Białorusi 450 osób.



Wielu imigrantów próbuje przedostać się na Litwę. Minionej doby zatrzymano tam 9 cudzoziemców - najmniej od wielu tygodni. Jak jednak dodają litewskie służby, ponad 300 osób zawrócono na Białoruś.



W ostatnich dniach Wilno zaostrzyło procedury dotyczące ochrony granic. W tym roku nielegalnie przedostało się na Litwę ponad 4 tysiące osób. To 50 razy więcej niż przed rokiem.