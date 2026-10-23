Mistrzyni olimpijska zawieszona. EPO w organizmie utytułowanej biegaczki

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Kenijka Peres Jepchirchir, mistrzyni olimpijska (2021) i świata (2025) z Tokio w maratonie, została tymczasowo zawieszona. W pobranej od niej próbce wykryto EPO - poinformowała Athletics Integrity Unit, organizacja zwalczająca doping w lekkiej atletyce.

Pozytywny wynik dała próbka pobrana przed sierpniowym maratonem w Sydney. Jepchirchir wygrała go, mijając metę po 2 godzinach 18 minutach i 31 sekundach.

33-letnia Jepchirchir to bardzo utytułowana biegaczka. Oprócz olimpijskiego złota zdobytego na igrzyskach w Tokio, w dorobku ma m.in. tytuł mistrzyni świata zdobyty przed rokiem, również w stolicy Japonii. Jest zwyciężczynią prestiżowych maratonów w Nowym Jorku (2021), Bostonie (2022) i Londynie (2024), składających się na cykl Abbott World Marathon Majors. Była również rekordzistką świata w półmaratonie.

Kenijskie problemy z dopingiem

Kenia, potęga w światowej lekkoatletyce, szczególnie w biegach średnio- i długodystansowych, zajęła drugie miejsce w klasyfikacji generalnej Mistrzostw Świata w Lekkoatletyce w Tokio - za Stanami Zjednoczonymi, z dorobkiem 11 medali (7 złotych, 2 srebrnych i 2 brązowych). Jak zauważa „L'Equipe”, kraj ten od kilku lat zmaga się również z rosnącą liczbą przypadków dopingu: ponad 140 kenijskich sportowców, w tym rekordzistka świata w maratonie Ruth Chepngetich, zostało zawieszonych lub wykluczonych ze wszystkich zawodów za stosowanie niedozwolonych substancji od 2017 roku.

„Kenia, która właśnie otrzymała organizację Mistrzostw Świata w Lekkoatletyce w 2029 roku – pierwszych, które odbędą się w Afryce – musi dawać przykład w walce z dopingiem” – ostrzegł 6 października Witold Banka, szef Światowej Agencji Antydopingowej (WADA).

Czym jest EPO?

EPO (erytropoetyna) to naturalny hormon peptydowy (głównie wytwarzany przez nerki), który pobudza szpik kostny do produkcji czerwonych krwinek (erytrocytów) oraz hemoglobiny. Odpowiada za transport tlenu z płuc do mięśni i całego organizmu Sztuczne dostarczenie EPO zwiększa liczbę czerwonych krwinek i stężenie hemoglobiny, co mocno poprawia wydolność tlenową – szczególnie w sportach wytrzymałościowych, takich jak kolarstwo, biegi czy narciarstwo.

EPO jest substancją całkowicie zabronioną przez Światową Agencję Antydopingową (WADA).