Mistrzowskie wejście Piotra Zielińskiego. Ważny gol dla Interu

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Piotr Zieliński w doliczonym czasie gry zdobył bramkę dla broniącego tytułu Interu Mediolan. Dzięki jego trafieniu z rzutu karnego Mediolańczycy pokonali Fiorentinę 2:1 w meczu 8. kolejki włoskiej ekstraklasy. To drugie ligowe trafienie w tym sezonie 32-letniego reprezentanta Polski.

Piotr Zieliński (z uniesioną rękę) triumfuje po zdobyciu gola. Fot. Matteo Bazzi

Piotr Zieliński (z uniesioną rękę) triumfuje po zdobyciu gola. Fot. Matteo Bazzi / PAP/EPA

Piotr Zieliński nie wyszedł w pierwszej jedenastce na spotkanie z drużyną z Florencji. Pojawił się na boisku dopiero w 78. minucie, zmieniając tureckiego pomocnika Hakana Calhanoglu.

Polak w 7. minucie doliczonego czasu gry wykorzystał rzut karny, strzelając mocno i pewnie. Chwilę wcześniej obrońca Victor Valdepenas pociągnął za koszulkę jednego z rywali, za co sędzia podyktował „jedenastkę”.

Świętna końcówka Interu

Jako pierwsi na prowadzenie wyszli goście. Zdobyli bramkę po silnym uderzeniu z dystansu Alejandro Jimeneza w 65. minucie.

Wydawało się, ze Inter ten mecz przegra. Wtedy jednak nastąpiła piorunująca końcówka.

Do remisu doprowadził Marcus Thuram (90+1). Francuz przejął podanie na krawędzi pola karnego i z pierwszej piłki w bardzo dobrym stylu posłał strzał w prawy dolny róg bramki.

Kilka minut później wygraną Interowi zapewnił Zieliński. To drugie w tym sezonie Serie A trafienie 32-letniego reprezentanta Polski. Pierwszą bramkę zdobył jeszcze w sierpniu, w 1. kolejce ligi włoskiej, w wygranym przez Inter meczu z AC Monza (4:1).

W zespole gospodarzy poza kadrą znalazł się pomocnik Iwo Kaczmarski.

Inter zajmuje pierwsze miejsce w tabeli z dorobkiem 22 punktów. Identyczny bilans ma wicelider Lazio. Drużyna z Rzymu w sobotę pokonała u siebie Parmę 2:1.