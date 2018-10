Do Polski wrócili dziś nasi Mistrzowie, którzy wywalczyli złoty medal na Mistrzostwach Świata w siatkówce. Amerykanin James P. Allison i Japończyk Tasuku Honjo otrzymali tegoroczną nagrodę Nobla w dziedzinie fizjologii lub medycyny. Do Sądu Okręgowego w Rzeszowie wpłynęło pismo, w którym hiszpański Centralny Sąd Śledczy pyta o niezależność, nieusuwalność i zasady możliwej odpowiedzialności dyscyplinarnej jego sędziów. Dziś także poinformowano, że od piątku tylko do niedzieli film "Kler" Wojciecha Smarzowskiego zgromadził w kinach 935 357 widzów, co jest najlepszym weekendem otwarcia w historii polskiego kina.

